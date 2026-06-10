Crucea Roșie deschide primul sediu și punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial din România, în Cosmopolis, cu o bază de voluntari din comunitate

Crucea Roșie Română – Filiala Ilfov a inaugurat un sediu permanent și un punct de prim-ajutor în cadrul complexului rezidențial Cosmopolis, situat în nordul Capitalei. Inițiativa reprezintă o premieră la nivel național pentru comunitățile rezidențiale și are ca obiectiv dezvoltarea unei rețele locale de intervenție rapidă, bazată pe voluntari instruiți care locuiesc în complex.

Aproximativ 40 de voluntari certificați locuiesc deja în complex și sunt pregătiți să intervină în cazuri care necesită acordarea primului ajutor până la sosirea echipajelor de urgență. Rețeaua este în continuă extindere, prin organizarea periodică de cursuri și sesiuni de certificare.

Cosmopolis, unde locuiesc peste 17.000 de persoane, a pus la dispoziția Crucii Roșii spațiul necesar și a asigurat echipamentele necesare funcționării punctului de prim-ajutor. În paralel, dezvoltatorul a integrat în aplicația dedicată rezidenților, MyCosmopolis, o funcționalitate care permite alertarea rapidă a voluntarilor Crucii Roșii în situații de urgență medicală.

Noua funcționalitate, denumită „Butonul S.O.S.”, este integrată în aplicația MyCosmopolis și permite transmiterea unei alerte simultane către voluntarii certificați din comunitate. La activarea acesteia, voluntarii primesc o notificare care include locația exactă a persoanei care solicită ajutor și traseul optim pentru a ajunge la aceasta.

Sistemul este destinat situațiilor medicale în care intervenția rapidă poate fi esențială, precum stopul cardio-respirator, accidentul vascular cerebral, înecul, fracturile sau alte traumatisme și accidente casnice. Funcționalitatea nu înlocuiește apelul la 112, ci completează intervenția serviciilor publice de urgență, prin acordarea primului ajutor în minutele critice de dinaintea sosirii acestora.

„Voluntarii Crucii Roșii Cosmopolis sunt oameni care, în câteva zeci de secunde, pot ajunge la un vecin care are nevoie de ajutor. Acesta este modelul pe care îl construim aici: cursuri de prim ajutor susținute regulat la sediul nostru, voluntari activi în comunitate și o tehnologie care îi alertează direct atunci când contează cel mai mult. Dacă funcționează în Cosmopolis, poate funcționa în orice comunitate organizată din țară”, a declarat Andrei Bazavan, președintele Crucii Roșii Române – Subfiliala Cosmopolis.

La rândul său, Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis, a afirmat că integrarea funcționalității de alertare de urgență extinde rolul aplicației utilizate de rezidenți pentru administrarea activităților curente din cadrul complexului. „Ajutorul de urgență la un click distanță, oferit de oameni instruiți care locuiesc în aceeași comunitate, reprezintă un pas important pentru siguranța și bunăstarea rezidenților, mai ales în contextul dezvoltării continue a comunității”, a declarat acesta.

Parteneriatul dintre Crucea Roșie și Cosmopolis este conceput ca un proiect-pilot care ar putea fi extins și în alte comunități rezidențiale din România. Modelul se bazează pe trei componente principale: voluntari instruiți care locuiesc în comunitate, infrastructură locală pentru pregătire și intervenție și o platformă digitală care facilitează alertarea rapidă. Inițiatorii proiectului consideră că un astfel de sistem poate contribui la reducerea presiunii asupra serviciilor publice de intervenție, prin implicarea unor primi respondenți instruiți și aflați în imediata apropiere a persoanelor care au nevoie de ajutor.