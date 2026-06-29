Premieră pentru România: terapia PSMA cu lutețiu-177 pentru cancerul de prostată avansat

Centrul Oncologic SANADOR introduce, în premieră pentru România, terapia PSMA cu lutețiu-177 pentru pacienții eligibili cu cancer de prostată avansat. Noua opțiune terapeutică vine în continuarea introducerii, tot la SANADOR, în premieră națională, a examenului PET-CT PSMA, investigație de referință pentru diagnosticul precis și stadializarea avansată a cancerului de prostată.

Prin această nouă premieră, pacienții cu cancer de prostată au acces, în România, la un parcurs diagnostic și terapeutic complex, care integrează medicina nucleară, imagistica avansată, oncologia medicală, radioterapia și chirurgia urologică într-o abordare multidisciplinară, adaptată fiecărui caz.

„Introducerea terapiei PSMA cu lutețiu-177 la Centrul Oncologic SANADOR reflectă direcția strategică pe care o urmăm pe termen lung: investiții constante în tehnologii medicale avansate, infrastructură specializată și echipe multidisciplinare, pentru o abordare integrată a cazurilor oncologice complexe. După premiera națională reprezentată de PET-CT PSMA, această nouă premieră duce mai departe dezvoltarea medicinei de precizie la SANADOR, prin integrarea diagnosticului avansat și a tratamentului personalizat în același parcurs de îngrijire. Ne dorim ca pacienții să poată beneficia aici, acasă, de opțiunile diagnostice și terapeutice disponibile în centre oncologice internaționale”, a declarat Dr. Doris Andronescu, director general SANADOR.

De la PET-CT PSMA la tratamentul țintit cu lutețiu-177

PSMA, prescurtarea pentru prostate-specific membrane antigen, este o țintă moleculară prezentă în cantitate crescută pe suprafața multor celule tumorale din cancerul de prostată. Examenul PET-CT PSMA permite identificarea leziunilor care exprimă această țintă, inclusiv în situații complexe, precum boala avansată sau recidiva, oferind informații importante pentru stabilirea extinderii bolii și pentru alegerea strategiei terapeutice.

Această abordare, cunoscută în medicina modernă drept teranostică, folosește aceeași țintă moleculară atât pentru diagnostic, cât și pentru tratament. În cancerul de prostată, PET-CT PSMA ajută la identificarea leziunilor PSMA-pozitive, iar terapia PSMA cu lutețiu-177 utilizează această informație pentru direcționarea tratamentului către celulele tumorale care exprimă PSMA. Astfel, diagnosticul de precizie și tratamentul țintit sunt integrate într-un parcurs medical coerent, în beneficiul pacienților eligibili.

O opțiune terapeutică avansată pentru pacienții eligibili

Terapia PSMA cu lutețiu-177 este o terapie cu radioligand, realizată cu un medicament radiofarmaceutic ce conține vipivotidă tetraxetan de lutețiu (177Lu). Tratamentul folosește o moleculă care se fixează pe PSMA și transportă lutețiu-177, un izotop radioactiv, către celulele tumorale care exprimă această țintă. Astfel, radiația acționează local, contribuind la controlul bolii.

Terapia poate fi indicată pacienților selectați cu cancer de prostată avansat, în urma evaluării multidisciplinare, în funcție de expresia PSMA, extinderea bolii, starea pacientului și tratamentele urmate anterior. Pentru pacienții eligibili, această opțiune aduce beneficii importante: accesul la tratament țintit, integrarea rapidă a rezultatelor PET-CT PSMA în planul oncologic, continuitate în îngrijire și posibilitatea de a beneficia, în România, de o terapie disponibilă în centre oncologice internaționale.

„Terapia cu lutețiu-177 este o opțiune importantă pentru pacienții eligibili cu cancer de prostată avansat, iar valoarea ei clinică are la bază selecția corectă a cazurilor și integrarea tratamentului într-un plan oncologic personalizat. La Centrul Oncologic SANADOR, expertiza echipei de medicină nucleară este esențială pentru realizarea acestei terapii în condiții de siguranță, în strânsă colaborare cu echipele medicale de oncologie, urologie, radioterapie și imagistică medicală”, a declarat Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie medicală, șeful Secției de Oncologie din Centrul Oncologic SANADOR.

Infrastructură specializată pentru terapie izotopică în condiții de siguranță

Introducerea terapiei PSMA cu lutețiu-177 implică investiții importante în infrastructură specializată, protocoale riguroase, măsuri de radioprotecție, monitorizare și personal medical cu pregătire specifică. Administrarea tratamentelor radiofarmaceutice impune condiții speciale de siguranță, atât pentru pacient, cât și pentru echipele medicale implicate.

La Centrul Oncologic SANADOR, terapia este realizată în cadrul Secției de Terapie Izotopică, într-un mediu controlat, cu respectarea protocoalelor specifice medicinei nucleare. Astfel, pacienții beneficiază de evaluare, tratament și monitorizare într-o structură medicală integrată, în care decizia terapeutică este coordonată de echipe multidisciplinare.

Parcurs integrat pentru cancerul de prostată la SANADOR

Pentru pacienții cu cancer de prostată, SANADOR asigură accesul la investigații și tratamente complexe, integrate într-un parcurs medical personalizat. Evaluarea poate include RMN multiparametric, biopsie de fuziune, examinări anatomopatologice, teste imunohistochimice și genetice, atunci când sunt indicate, precum și investigații imagistice avansate, inclusiv PET-CT și PET-CT PSMA.

Tratamentul cancerului de prostată la Spitalul Clinic SANADOR este susținut de chirurgie urologică de înaltă performanță, inclusiv chirurgie robotică, alături de radioterapie, tratamente sistemice moderne și, pentru pacienții eligibili, terapia PSMA cu lutețiu-177, la Centrul Oncologic SANADOR. Prin integrarea acestor resurse, SANADOR oferă pacienților un parcurs coerent, de la diagnostic și stadializare până la tratament și monitorizare.

Înființat în 2001, SANADOR a cunoscut o continuă dezvoltare organică, în prezent deținând cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, un centru oncologic complex, clinici, laboratoare de analize medicale și puncte de recoltare, radiologie și imagistică medicală de înaltă performanță, situate în București.

Spitalul Clinic SANADOR este singurul spital privat din România care asigură o gamă complexă de servicii medicale, inclusiv chirurgie majoră, cu sprijinul Secției ATI de nivelul I, chirurgie cardiovasculară minim invazivă în primul bloc operator complet digitalizat din România și în Laboratorul de Cateterism, dotat cu două angiografe de înaltă performanță, dar și urgențe* medicale și chirurgicale prin Compartimentul de Primiri Urgențe adulți și copii, primul din sistemul medical privat, cu imagistică nonstop, 26 de linii de gardă și flotă proprie de ambulanțe.

*Serviciile de urgență se prestează contra cost.