De la diagnostic avansat la tratament țintit: ce este abordarea teranostică și ce beneficii oferă (P)

De asemenea, în cazuri selectate de cancer de prostată, atunci când boala este agresivă sau când tratamentele indicate nu au oferit rezulatele dorite, o abordare avansată în medicina modernă, numită abordarea teranostică, poate oferi beneficii unor pacienți atent selectați, contribuind la controlul bolii și, în anumite situații, la prelungirea supraviețuirii. Aceasta folosește aceeași țintă moleculară – PSMA (antigenul membranar specific prostatic) – pentru imagistică avansată, stadializare/restadializare și, în unele cazuri, pentru tratament țintit.

PSMA este o proteină transmembranară prezentă în cantitate crescută pe suprafața multor celule tumorale din cancerul de prostată, iar examenul PET-CT PSMA permite identificarea imagistică a leziunilor care exprimă această țintă.

Scanarea PET-CT este efectuată după administrarea intravenoasă a unui radiotrasor PSMA, care se leagă de celulele care exprimă în cantitate crescută acest antigen, și permite echipei medicale să localizeze cu acuratețe leziunile sau focarele suspecte, inclusiv unele metastaze la distanță.

Prin urmare, această investigație avansată de medicină nucleară contribuie la stadializarea primară a unui cancer de prostată, dar și la restadializare, atunci când nivelul PSA crește după administrarea unui tratament pentru cancer, sugerând o recidivă biochimică, iar medicul poate urmări localizarea eventualelor focare de boală.

Examinarea nu înlocuiește alte investigații recomandate pentru diagnostic, nici biopsia de prostată, ci vine în completarea acestora, oferind informații suplimentare atunci când există indicație în acest sens, date care contribuie la alegerea strategiei terapeutice.

În abordarea teranostică, PET-CT PSMA ajută la identificarea leziunilor PSMA-pozitive, iar tratamentul PSMA cu lutețiu-177 folosește aceste date pentru administrarea țintită a radiației către celule tumorale care exprimă PSMA.

Un tratament PSMA poate fi recomandat de comisia oncologică multidisciplinară în cazuri selectate de cancer de prostată metastatic rezistent la castrare, PSMA-pozitiv, după evaluarea tratamentelor sistemice urmate anterior, a extensiei bolii, a analizelor și a stării generale a pacientului.

Acest tratament țintit implică administrarea intravenoasă, în condiții speciale de radioprotecție asigurate de o secție de terapie izotopică, a unui radioligand, adică o moleculă care se leagă de PSMA, cuplată cu izotopul radioactiv lutețiu-177.

În acest fel, substanța radioactivă este administrată sistemic și ajunge la leziunile care exprimă PSMA, unde elimină radiație local, cu scopul de a distruge celulele tumorale sau de a încetini evoluția bolii, limitând pe cât posibil expunerea țesuturilor sănătoase.

Răspunsul la tratament este urmărit prin monitorizarea nivelului PSA, evaluarea simptomelor, prin analize de laborator și imagistică medicală. Prin urmare, în abordarea teranostică, evaluarea imagistică de precizie și tratamentul țintit sunt integrate într-un parcurs medical complet, cu beneficii semnificative pentru pacienții eligibili.

Examenul PET-CT PSMA și tratamentul cu lutețiu-177 sunt disponibile, în premieră pentru România, la Centrul Oncologic SANADOR, care asigură o abordare integrată, multimodală, pentru pacienții cu cancer de prostată, în funcție de indicația stabilită pentru fiecare în parte.

Pentru diagnostic, pacienții beneficiază la SANADOR de examen RMN multiparametric de prostată și de puncție prostatică de fuziune, iar ulterior, conform recomandării medicale, de examen PET-CT PSMA sau de scintigrafie osoasă, pentru stadializare.

Tratamentul este personalizat și poate include, în funcție de caz, intervenție de chirurgie oncologică realizată la Spitalul Clinic SANADOR, radioterapie, chimioterapie, terapii țintite, hormonoterapie sau tratament cu lutețiu-177. Terapia cu radioizotopi, atunci când este indicată, se desfășoară în condiții controlate pe Secția de Terapie Izotopică a Centrului Oncologic SANADOR, special amenajată pentru radioprotecție.