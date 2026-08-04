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Avatar Aang: The Last Airbender (Avatar Aang: Ultimul războinic al aerului) are premiera în exclusivitate în România pe SkyShowtime din 22 august

SkyShowtime a anunțat astăzi revenirea universului Avatar odată cu Avatar Aang: The Last Airbender (Avatar Aang: Ultimul războinic al aerului), disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime în România din 22 august.
Avatar Aang: The Last Airbender (Avatar Aang: Ultimul războinic al aerului) are premiera în exclusivitate în România pe SkyShowtime din 22 august
Mediafax
04 aug. 2026, 13:32, Comunicate
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Bazat pe serialul animat creat de Michael Dante DiMartino și Bryan Konietzko, noul film îl urmărește pe Avatar Aang, ultimul Războinic al Aerului, care descoperă o putere străveche ce i-ar putea salva cultura de la dispariție. Alături de prietenii săi, pornește într-o călătorie în jurul lumii pentru a o găsi înainte ca aceasta să ajungă pe mâini greșite și să amenințe pacea pentru care au sacrificat totul.

Din distribuția noului film original fac parte Eric Nam (Aang), Dave Bautista (Tagah), Jessica Matten (Katara), Román Zaragoza (Sokka), Steven Yeun (Zuko) și Dionne Quan (Toph), alături de Freida Pinto, Ke Huy Quan, Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Ronny Chieng și Ken Jeong. Dee Bradley Baker revine în rolurile îndrăgiților companioni ai lui Aang, Appa și Momo.

Avatar Aang: The Last Airbender (Avatar Aang: Ultimul războinic al aerului) este regizat de Lauren Montgomery și co-regizat de Steve Ahn și William Mata. Printre producători se numără Latifa Ouaou, Maryann Garger, Bryan Konietzko și Michael Dante DiMartino. Scenariul este semnat de Tim Hedrick și Christopher Yost, după o poveste de Bryan Konietzko, Michael Dante DiMartino, Tim Hedrick și Kenneth Lin. Filmul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

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