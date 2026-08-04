Doza de aluminiu castiga teren in Romania: ponderea sa in ambalajele SGR a urcat la 29,3%

De la lansarea Sistemului de Garantie – Returnare la finalul anului 2023, doza de aluminiu a urcat vizibil in structura ambalajelor de bauturi din Romania. Potrivit rapoartelor oficiale RetuRO, ponderea metalului in totalul ambalajelor SGR puse pe piata a crescut de la 21,6% in primul trimestru al anului 2024 la 29,3% in al doilea trimestru al anului 2026. Aceeasi tendinta apare si la returnari, unde metalul a ajuns la 28,8%, fata de 18,7% la inceputul sistemului.

Este o crestere de aproape opt puncte procentuale in doi ani, intr-o piata unde plasticul ramane majoritar, dar in scadere: de la 61% la 51% din cantitatile puse pe piata in aceeasi perioada. Sticla s-a mentinut stabila, in jurul valorii de 20%.

Metalul urca trimestru dupa trimestru

Ponderea dozei a crescut constant din 2024 incoace, cu maximul atins in al doilea trimestru din 2026, ceea ce indica o tendinta structurala. Explicatia tine de mai multi factori care se suprapun: extinderea gamei de bauturi comercializate in doza, preferinta tot mai clara a consumatorilor pentru un ambalaj usor si portabil si un context in care aluminiul devine materialul preferat al brandurilor care isi construiesc identitatea in jurul sustenabilitatii.

Tendinta se regaseste si la nivel international. Potrivit unei analize McKinsey din aprilie 2026, segmentul ambalajelor din metal a continuat sa inregistreze o crestere constanta a volumelor, iar in anumite categorii metalul castiga cota de piata datorita portabilitatii, reciclabilitatii si tendintei de premiumizare.

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