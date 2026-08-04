Prima pagină » Comunicate » Doza de aluminiu castiga teren in Romania: ponderea sa in ambalajele SGR a urcat la 29,3%

Doza de aluminiu castiga teren in Romania: ponderea sa in ambalajele SGR a urcat la 29,3%

Datele oficiale RetuRO analizate de Every Can counts arata o crestere de la 21,6% in primul trimestru din 2024 la 29,3% in al doilea trimestru din 2026. Un motor al acestei cresteri este generatia tanara, atrasa de libertatea grafica pe care o ofera doza si de reciclabilitatea la infinit.
Doza de aluminiu castiga teren in Romania: ponderea sa in ambalajele SGR a urcat la 29,3%
Mediafax
04 aug. 2026, 15:21, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

De la lansarea Sistemului de Garantie – Returnare la finalul anului 2023, doza de aluminiu a urcat vizibil in structura ambalajelor de bauturi din Romania. Potrivit rapoartelor oficiale RetuRO, ponderea metalului in totalul ambalajelor SGR puse pe piata a crescut de la 21,6% in primul trimestru al anului 2024 la 29,3% in al doilea trimestru al anului 2026. Aceeasi tendinta apare si la returnari, unde metalul a ajuns la 28,8%, fata de 18,7% la inceputul sistemului.

Este o crestere de aproape opt puncte procentuale in doi ani, intr-o piata unde plasticul ramane majoritar, dar in scadere: de la 61% la 51% din cantitatile puse pe piata in aceeasi perioada. Sticla s-a mentinut stabila, in jurul valorii de 20%.

Metalul urca trimestru dupa trimestru

Ponderea dozei a crescut constant din 2024 incoace, cu maximul atins in al doilea trimestru din 2026, ceea ce indica o tendinta structurala. Explicatia tine de mai multi factori care se suprapun: extinderea gamei de bauturi comercializate in doza, preferinta tot mai clara a consumatorilor pentru un ambalaj usor si portabil si un context in care aluminiul devine materialul preferat al brandurilor care isi construiesc identitatea in jurul sustenabilitatii.

Tendinta se regaseste si la nivel international. Potrivit unei analize McKinsey din aprilie 2026, segmentul ambalajelor din metal a continuat sa inregistreze o crestere constanta a volumelor, iar in anumite categorii metalul castiga cota de piata datorita portabilitatii, reciclabilitatii si tendintei de premiumizare.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Misiunea – Menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Ce operațiuni fac acum autoritățile pentru a crește nivelul Dunării la Centrala Nuclearelectrică. Ministrul Radu Miruță: Nivelul apei la centrală a crescut cu doi centrimetri
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Ucraina lansează „Inițiativa Carpatică”, alianță din care face parte și România. Ce presupune noul proiect anunțat de Zelenski
Gandul
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Dunărea a ajuns un pârâu la Corabia, cu apă până la genunchi și bărci înțepenite în nisip: „Nu poți să te cerți cu natura”
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Britanicii au confundat DACIA cu un ... Range Rover. Au fost uimiți de acest model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia