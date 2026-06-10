Viața într-un oraș de 15 minute: Aplicația MyCosmopolis și stilul de viață premium

Există un moment pe care aproape orice locatar dintr-un bloc sau ansamblu rezidențial l-a trăit: trebuie să rezolvi ceva cu administrația. O solicitare de mentenanță, o plată restantă, o întrebare despre programul transportului, un vizitator care vrea să intre în cartier. Și atunci începe circuitul clasic: telefonul la care nu răspunde nimeni, afișul de pe holul blocului, deplasarea fizică la sediu în orele de program, chitanța pe hârtie pusă undeva și pierdută. Un întreg ecosistem de fricțiune birocratică în care nici locatarul, nici administrația nu câștigă timp.

Aceasta este, în esență, experiența standard a locuirii colective în România anului 2026. O experiență construită pe instrumente și reflexe din anii ’90, care a supraviețuit în ciuda transformării digitale care a schimbat orice altceva în viața cotidiană, de la bancă la medic, de la cumpărături la transport.

Specialiștii în transformare digitală și civic tech vorbesc de ani buni despre decalajul dintre digitalizarea serviciilor private și sistemul invechit al administrației de tip asociație de proprietari.

Alternativa de referință există acum, pentru prima dată în România, la Cosmopolis.

MyCosmopolis: prima aplicație de community management dintr-un ansamblu rezidențial românesc

Lansată în martie 2025, MyCosmopolis este mai mult decât o aplicație de administrare a unui bloc. Este, în termenii cei mai exacți, un sistem de operare pentru un cartier întreg, o platformă digitală care centralizează, într-un singur punct de acces de pe telefon, întreaga relație dintre cei peste 17.000 de rezidenți ai Cosmopolis și infrastructura din jurul lor.

Aplicația a fost gândită ca un ecosistem digital complet, capabil să evolueze odată cu nevoile comunității.

„Lansarea MyCosmopolis este un moment-cheie în evoluția Cosmopolis ca brand pionier în inovația imobiliară”, declară Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis. „Ne-am propus încă de acum 20 ani, de la startul proiectului, să creăm o comunitate vie, dinamică, un spațiu unde fiecare detaliu este gândit pentru a oferi rezidenților o experiență unică. Aplicația este un pas strategic spre viitor, un instrument care transformă complet modul în care locuitorii interacționează cu cartierul.”

Aplicația mobilă dedicată rezidenților complexului rezidențial, este în continuă dezvoltare. Facilități noi se tot adaugă, printre care și un buton de prim-ajutor pentru comunitate, un market-place, stație meteo, un modul de sondaje în comunitate și multe altele, ce vor fi anunțate pe măsură ce devin disponibile.

Ce poți face, concret, din aplicație

Arhitectura MyCosmopolis acoperă toate punctele de fricțiune din relația clasică rezident–administrație, înlocuind fiecare pas birocratic cu un echivalent digital intuitiv.

Accesul în cartier funcționează acum complet din telefon. Rezidenții pot aproba intrarea vizitatorilor direct din aplicație și își pot gestiona propriile vehicule pentru acces rapid și automat la barierele Cosmopolis, fără tichete, fără legitimații fizice, fără interacțiuni la gheretă.

Plățile către administrație se fac printr-o interfață securizată, integrată direct în aplicație, de la taxe de întreținere, servicii, până la orice altă obligație financiară față de complex, plătibilă în câteva secunde, cu confirmare imediată.

Solicitările de mentenanță au un flux complet digitalizat: rezidentul raportează problema, o poate urmări în timp real pe tot parcursul rezolvării și primește notificări la fiecare etapă, de la preluare la finalizare.

Strip mall-ul Cosmopolis Plaza are și el un buton dedicat în aplicație printr-o secțiune care agregă ofertele, programele și serviciile magazinelor din centrul comercial al cartierului, transformând informația de proximitate într-un serviciu la un click distanță.

Sistemul de notificări completează tabloul: anunțuri oficiale ale administrației, actualizări ale facilităților, alerte importante, toate livrate instant, fără a fi necesară căutarea unui afișaj fizic sau verificarea unui grup de WhatsApp.

De ce contează această premieră dincolo de cartier

Într-o țară în care relația dintre locuitor și administrația imobilului este, cu rare excepții, neschimbată față de acum treizeci de ani, MyCosmopolis stabilește un precedent. Nu pentru că este o aplicație mobilă. Avem tot felul de aplicații în zeci de domenii ale vieții cotidiene. Ci pentru că demonstrează că cel mai conservator spațiu al vieții urbane (blocul, scara, asociația de proprietari) poate fi digitalizat fără a pierde nimic din funcționalitate și câștigând enorm în eficiență, transparență și confort.

Ce înseamnă digitalizarea pentru valoarea unui cartier. Cosmopolis Evolia, o dezvoltare cu acces din prima zi la aplicația de community management din complex

Dincolo de confortul zilnic al rezidenților, MyCosmopolis are și o dimensiune investițională. Comunităților rezidențiale bine administrate, cu transparență în comunicare și eficiență în gestionarea serviciilor, li se asociază în mod constant o cerere mai stabilă și o apreciere mai bună a valorii proprietăților față de ansambluri similare din punct de vedere fizic, dar cu administrare opacă sau deficitară.

Un locatar care știe în orice moment ce plătește, de ce, când vine transportul, cine intră în cartier și în ce stadiu este solicitarea lui de reparație are o relație fundamental diferită cu locul în care trăiește. Este o relație bazată pe informație și control, iar aceasta generează, dincolo de satisfacție, loialitate. Iar loialitatea rezidenților se traduce direct în stabilitatea cererii pentru proprietățile dintr-o comunitate.

În acest context, Cosmopolis Evolia, extensia premium a cartierului Cosmopolis, un masterplan pe următorii 10 ani, realizat împreună cu studioul britanic de arhitectură Studio Wild 15, oferă cumpărătorilor săi acces direct, încă din prima zi, la o infrastructură digitală deja funcțională și menită să câștige rezidenților cât mai mult timp pentru ce contează pentru ei, prin lucruri care pot fi atât de ușor de trecut cu vederea, dar care influențează și ele, la rândul lor, încărcarea unei zile obișnuite.

„Digitalizarea administrației nu este un beneficiu de marketing”, afirmă Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis. „Este un factor de calitate cu impact direct asupra experienței de locuire și, implicit, asupra valorii pe termen lung a proprietăților. Comunitățile care adoptă aceste instrumente acum vor fi cele care vor defini standardul în piața rezidențială a următorului deceniu.”

Aplicația MyCosmopolis, gândită pentru confortul celor 17.000 de rezidenți, poate fi un exemplu de urmat pentru administrațiile locale ale multor orașe de dimensiuni similare din România, precum Curtea de Argeș, Urziceni sau Mizil, ceea ce ar duce la o amplă digitalizare și o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor din urbanul mic.