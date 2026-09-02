Grija pentru bani ar putea afecta creierul în timp. Ce se întâmplă după ani de stres financiar

Studiul a analizat date de la 2.759 de persoane din Marea Britanie, care au completat chestionare de-a lungul unei mari părți a vieții, în cadrul MRC National Survey of Health and Development, cunoscut și drept studiul britanic al cohortei născute în 1946, potrivit Science Daily.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care s-au confruntat cu dificultăți financiare constante sau cu venituri scăzute în mod persistent la începutul și la mijlocul vieții adulte au avut rezultate mai slabe la testele cognitive la vârsta de 53 de ani.

Într-un subgrup de participanți care au efectuat ulterior investigații imagistice ale creierului, veniturile scăzute persistente au fost asociate și cu o stare mai precară a creierului la vârste mai înaintate, între 69 și 71 de ani, inclusiv cu o atrofie cerebrală mai accentuată.

Aceste asocieri s-au menținut și după ce cercetătorii au luat în calcul alți factori care ar fi putut influența rezultatele, printre care capacitatea cognitivă din copilărie, nivelul de educație și dezavantajele socioeconomice din copilărie.

Zeci de ani de dificultăți financiare pot avea cel mai mare impact

Folosind date colectate pe parcursul mai multor decenii, cercetătorii au putut observa că acumularea dificultăților financiare de-a lungul anilor este asociată cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește sănătatea cognitivă, mai degrabă decât episoadele ocazionale de lipsuri.

Autoarea principală a spus că rezultatele sugerează că sprijinirea persoanelor care se confruntă cu dificultăți financiare și reducerea sărăciei cronice ar putea contribui și la prevenirea declinului cognitiv și a unor cazuri de demență în viitor.

Legătura dintre dificultățile financiare și o stare mai precară a creierului la vârste înaintate a fost deosebit de puternică în rândul bărbaților, al persoanelor care s-au confruntat cu dezavantaje în copilărie și al celor care aveau APOE-ε4, o variantă genetică asociată cu un risc crescut de boală Alzheimer.

Bărbații care au trecut prin dificultăți financiare persistente au obținut, de asemenea, rezultate mai slabe la testele cognitive la vârsta de 53 de ani decât femeile aflate în aceeași situație.

Cum ar putea stresul financiar să afecteze creierul

Mai multe mecanisme biologice și psihologice ar putea explica legătura dintre dificultățile financiare și îmbătrânirea cognitivă.

O posibilă explicație este inflamația. Stresul cronic poate favoriza inflamația, despre care se știe că contribuie la îmbătrânirea mai rapidă a creierului.

Grija permanentă legată de bani ar putea crește, de asemenea, solicitarea cognitivă. Gândurile constante despre bani și facturi pot consuma resursele mentale, lăsând o capacitate mai redusă pentru alte sarcini cognitive.

Cercetătorii au observat și un tipar neobișnuit în ceea ce privește memoria. Deși persoanele care s-au confruntat cu dificultăți financiare sau venituri scăzute au obținut, în general, rezultate mai slabe la testele cognitive la 53 de ani, scorurile lor la testul de memorie au scăzut mai lent între 53 și 69 de ani.

Cercetătorii consideră că acest lucru s-ar putea explica prin faptul că acești participanți suferiseră deja pierderi cognitive importante până la vârsta de 53 de ani, comparativ cu persoanele care nu se confruntaseră cu dificultăți financiare persistente. Astfel, exista mai puțin spațiu pentru un declin suplimentar în anii următori.

Veniturile și dificultățile financiare, urmărite de-a lungul vieții adulte

Participanții și-au raportat veniturile gospodăriei în trei etape ale vieții adulte, la vârstele de 26, 43 și 53 de ani. Cercetătorii au considerat că o persoană avea un venit scăzut persistent dacă se afla în ultimii 20% ai grupului cel puțin de două ori. Aproximativ 16% dintre participanți, adică unul din șase, au îndeplinit această definiție.

Dificultățile financiare au fost măsurate separat, prin întrebări despre presiunile financiare de zi cu zi, inclusiv dacă participanții aveau probleme să se descurce cu veniturile disponibile sau întâmpinau dificultăți în plata facturilor.

Persoanele au fost considerate ca având dificultăți financiare persistente dacă scorurile lor la chestionare depășeau un prag stabilit cel puțin de două ori între vârstele de 36 și 53 de ani. Aproximativ 12% dintre participanți, adică unul din opt, s-au încadrat în această categorie.