Un compus din ciupercile halucinogene ar putea preveni afectarea nervilor provocată de chimioterapie

Neuropatia periferică apare atunci când chimioterapia afectează nervii și poate provoca furnicături, amorțeală, senzații de arsură și durere, în special la mâini și picioare. Afecțiunea poate afecta până la 60% dintre pacienții tratați cu anumite medicamente chimioterapice pe bază de platină.

Cercetătorii au administrat șoarecilor două doze de psilocibină (substanța psihoactivă din ciupercile halucinogene) înaintea fiecărei serii de chimioterapie. Animalele tratate astfel nu au dezvoltat sensibilitatea crescută la durere și degradarea fibrelor nervoase observate la cele care au primit chimioterapie fără tratamentul experimental.

Un aspect important este că protecția nervilor nu a redus capacitatea chimioterapiei de a micșora tumorile, potrivit rezultatelor publicate joi în revista Science.

Cercetătorii au descoperit că substanța pare să protejeze nervii prin menținerea în mișcare a mitocondriilor, structurile care furnizează energie celulelor. Chimioterapia poate bloca transportul acestor structuri în interiorul neuronilor, ceea ce duce în cele din urmă la deteriorarea terminațiilor nervoase.

Mai mult, cercetătorii au testat și tabernanthalog, un compus care nu provoacă halucinații, dar activează aceiași receptori ca psilocibina. Și acesta a protejat nervii șoarecilor de efectele chimioterapiei.

Cercetătorii intenționează să înceapă în noiembrie un studiu clinic pe oameni, pentru a verifica siguranța și eficiența metodei la pacienți cu cancer de sân, colorectal și cancere de cap și gât.

Rezultatele nu demonstrează încă faptul că metoda funcționează la oameni, însă oferă o posibilă nouă abordare pentru prevenirea afectării nervilor provocate de chimioterapie, o complicație pentru care tratamentele actuale nu oferă o protecție eficientă.