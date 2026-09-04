Record medical: Un rinichi de porc transplantat unui american a funcționat aproape nouă luni

Medicii consideră că rezultatul arată că organele provenite de la animale ar putea fi folosite temporar în cazul pacienților care așteaptă un donator uman.

Tim Andrews suferea de insuficiență renală în stadiu terminal, provocată de diabetul de tip 2. La 66 de ani, pe 25 ianuarie 2025, el a primit rinichiul unui porc modificat genetic, iar organul a început să funcționeze imediat, potrivit rezultatelor publicate în revista medicală The Lancet și prezentate de BBC.

Transplantul i-a permis pacientului să renunțe timp de mai multe luni la dializă. „Speranța este cel mai important lucru, șansa de a fi liber de aparatul [de dializă] și de a-ți trăi viața”, a spus Andrews.

Rinichiul a funcționat timp de 271 de zile

Organul transplantat a continuat să funcționeze până în octombrie 2025, când, după 271 de zile, medicii au decis să îl îndepărteze.

Andrews a revenit atunci la dializă pentru 82 de zile, până când, în ianuarie 2026, a primit un rinichi de la un donator uman.

Medicii de la Massachusetts General Hospital, care au realizat transplantul, consideră că acest caz arată că organele provenite de la animale ar putea fi folosite temporar în cazul pacienților care așteaptă un organ uman.

„Lucrăm foarte mult pentru a oferi speranță și credem cu adevărat că xenotransplantul poate fi o alternativă pentru pacienții care nu au un donator viu”, a declarat dr. Leonardo Riella, de la Centrul pentru Știința Transplantului din cadrul spitalului.

Porcii, potriviți pentru xenotransplant

Xenotransplantul presupune transplantarea la om a unor celule, țesuturi sau organe provenite de la o altă specie.

Porcii sunt considerați printre cele mai potrivite animale pentru astfel de proceduri deoarece organele lor au dimensiuni apropiate de cele umane, iar creșterea acestora este bine cunoscută.

Un organ provenit de la un porc obișnuit nu poate însă fi transplantat direct unui om. Sistemul imunitar l-ar identifica imediat drept străin și ar declanșa o reacție severă de respingere.

Porcii miniaturali Yucatan folosiți de cercetători au fost supuși unui număr de 69 de modificări genomice. Unele elimină caracteristici ale celulelor porcine recunoscute și atacate de sistemul imunitar uman, altele introduc gene umane pentru a reduce riscul respingerii. Alte modificări urmăresc dezactivarea virusurilor integrate în ADN-ul porcului.

Primele semne de respingere

La început au existat semne că sistemul imunitar al lui Andrews respingea organul, însă medicii au reușit să controleze reacția prin ajustarea tratamentului.

După aproximativ șase luni, vasele de sânge ale rinichiului au început însă să fie afectate, organul s-a inflamat și, în cele din urmă, funcția sa s-a deteriorat.

Cauza exactă nu este deocamdată cunoscută. Medicii nu au identificat semne că anticorpii pacientului ar fi atacat rinichiul porcin.

„Acest caz ilustrează atât promisiunea, cât și provocările care persistă în xenotransplantul renal clinic”, au concluzionat medicii.

Cercetările în domeniul xenotransplantului sunt stimulate de deficitul major de organe umane. În Statele Unite, aproximativ 100.000 de persoane așteaptă un transplant de rinichi, în timp ce anual sunt efectuate doar aproximativ 25.000 de astfel de transplanturi.