Te trezești cu mâinile amorțite și gâtul înțepenit? Poziția „T-Rex” poate provoca leziuni permanente ale nervilor

Deși rigiditatea mușchilor trece de obicei repede, în spatele acestui fenomen se poate afla un obicei prost din timpul nopții, care are consecințe grave asupra sănătății.

Potrivit Blic, este o poziție specifică de dormit, în care persoana își ține brațele puternic îndoite la coate, trase spre piept și cu palmele aproape de față.

Ce este poziția „T-Rex”

Pe rețelele de socializare și în mass-media, această poziție a primit denumirea populară de „T-Rex” sau poziția de dormit a dinozaurului.

Când dormi cu brațele îndoite într-un unghi ascuțit și trase aproape de corp, există o presiune directă asupra nervilor din zona coatelor și încheieturilor mâinilor.

Raj Dasgupta, specialist în medicina somnului, explică faptul că această poziție încetinește circulația sângelui. Acest lucru duce la amorțeală matinală, precum și la tensiune și dureri la nivelul gâtului și umerilor.

Dacă dormiți în această poziție continuu, furnicăturile temporare din degete se pot transforma în leziuni permanente ale nervilor, potrivit sursei citate.

Ortopedul Matthew Bennett adaugă că presiunea nocturnă asupra nervilor provoacă simptome similare sindromului de tunel carpian. Menținerea coatelor într-o poziție îndoită toată noaptea crește semnificativ presiunea acolo unde nervii trec prin canalele înguste oso-musculare.

Simptome vizibile în timp

Impactul unei poziții de dormit necorespunzătoare se acumulează în timp, iar simptomele devin din ce în ce mai pronunțate. Inițial, o ușoară senzație de arsură se poate transforma într-o durere ascuțită care se răspândește de-a lungul întregului braț, iar în timp, priza din mâini slăbește.

Persoanele care suferă de această problemă observă adesea că obiecte, cum ar fi telefoanele mobile, le cad pe neașteptate din mâini.

Medicii avertizează că, atunci când apar astfel de simptome, este necesar să se solicite ajutor profesional. Majoritatea afecțiunilor sunt tratabile în stadii incipiente. Totuși, dacă problema este neglijată, leziunile nervoase pot deveni permanente, mai arată sursa citată.

Stresul și anxietatea, principalele cauze

Psihologul Judith Merayo Barred subliniază că în spatele acestei posturi se află adesea stres și anxietate suprimată. Ele determină creierul să caute o poziție protectoare în timpul nopții.

Experiența practică arată că tehnicile de gestionare a stresului, cum ar fi ținerea unui jurnal, exercițiile de relaxare și schimbarea rutinei de seară, pot ajuta organismul să scape de acest obicei.

De asemenea, există câteva trucuri fizice simple care previn îndoirea inconștientă a brațelor. Unul dintre cele mai eficiente este să înfășori un prosop mic în jurul cotului și să îl fixezi cu un bandaj elastic înainte de culcare, ceea ce previne fizic îndoirea excesivă a brațului în timpul somnului, mai indică sursa.