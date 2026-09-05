Emisarii americani Witkoff și Kushner au ajuns la Moscova pentru relansarea negocierilor de pace

Witkoff și Kushner au venit la Moscova cu un avion guvernamental al SUA, care a intrat în spațiul aerian rusesc dinspre Finlanda, potrivit TASS. Aeronava Boeing C-32A, care venea de la Miami și făcuse o escală la Helsinki, și-a continuat apoi zborul către Moscova.

Cei doi emisari au fost întâmpinați la aeroport de Kirill Dmitriev, reprezentantul Rusiei în negocierile cu Statele Unite ale Americii. Vizita are loc pe fondul intensificării atacurilor aeriene ale ambelor părți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina nu va efectua atacuri aeriene pe durata vizitei emisarilor americani și a cerut Moscovei să adopte aceeași măsură. Rusia nu a răspuns public acestei propuneri.

Trump susține că emisarii americani duc o propunere de pace

Donald Trump a declarat vineri că Witkoff și Kushner au plecat într-o nouă misiune diplomatică și că au cu ei o propunere pentru încheierea războiului.

„Avem o idee pentru pace”, a spus Trump, adăugând că i-a trimis pe cei doi emisari pentru a vedea „dacă putem face ceva” și că există „o șansă bună” ca acest lucru să fie posibil.

Detaliile propunerii americane nu au fost făcute publice.

De la Moscova, emisarii sunt așteptați la Kiev

Witkoff și Kushner s-au mai întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, ultima vizită cunoscută având loc în ianuarie. Cei doi nu au ajuns până acum la Kiev.

Zelenski a confirmat că îi așteaptă duminică în capitala Ucrainei, după întâlnirile de la Moscova. Vizita ar urma să fie prima deplasare a celor doi emisari în Ucraina.

Noua inițiativă diplomatică americană are loc după ce eforturile de negociere au intrat într-un impas, în timp ce Rusia și Ucraina continuă să lanseze atacuri cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune.

Atacurile continuă în pofida eforturilor diplomatice

Rusia și-a intensificat în ultimele zile atacurile asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Vineri, o dronă rusă a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), una dintre instituțiile implicate în operațiunile ucrainene desfășurate pe teritoriul Rusiei.

Sâmbătă, un atac rusesc asupra unui obiectiv industrial din Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk, s-a soldat cu patru morți și cinci răniți, potrivit autorităților ucrainene. Atacuri rusești au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei.

La rândul său, Ucraina continuă atacurile cu drone asupra unor obiective din Rusia, inclusiv instalații militare și infrastructură energetică, în încercarea de a afecta capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Războiul declanșat de invazia rusă la scară largă a Ucrainei se apropie de al cincilea an.