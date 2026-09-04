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Unitățile armatei ucrainene ar fi primit ordin să oprească luptele, după ce Trump a confirmat că emisarii săi vor merge la Kiev

Unitățile armatei ucrainene au primit ordin să oprească luptele în perioada următoare, deoarece emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să viziteze Kievul și Moscova în următoarele zile.
Unitățile armatei ucrainene ar fi primit ordin să oprească luptele, după ce Trump a confirmat că emisarii săi vor merge la Kiev
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 01:07, Știri externe
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Potrivit presei ucrainene citate de The Kyiv Independent, oprirea ostilităților va avea loc în perioada 5-8 septembrie.

Nu a fost făcut un anunț oficial în acest sens

Totuși, nu este clar momentan ce unități vor respecta ordinul, iar oficialii nu au anunțat public un armistițiu.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat anterior că Witkoff și Kushner vor călători la Kiev pe 6 septembrie, după ce au vizitat Moscova.

Vizita emisarilor americani este parte a eforturilor diplomatice ale Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Întâlnirea planificată va fi prima dată când cei doi emisari vor călători în Ucraina, potrivit sursei citate.

Donald Trump a confirmat călătoria emisarilor americani

Președintele american Donald Trump a confirmat, de asemenea, că cei doi emisari vor călători în acest weekend pentru negocieri între Ucraina și Rusia.

„Trebuie să se rezolve. Așa că i-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner”, a spus Trump.

„I-am trimis să vadă dacă putem sau nu să facem ceva. Și ar putea exista o mare șansă să o facem”, a adăugat președintele american.

Zelenski a promis, de asemenea, că Ucraina se va abține de la efectuarea de atacuri aeriene împotriva Rusiei în timpul vizitei, pentru siguranța negociatorilor americani. De asemenea, președintele ucrainean a îndemnat Moscova să facă același lucru, potrivit aceleiași surse.

Cu câteva zile mai devreme, pe 1 septembrie, Zelenski a avertizat companiile aeriene, asigurătorii și guvernele străine că spațiul aerian rusesc „va fi de facto închis” din cauza dronelor ucrainene.

„Astăzi vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc, fiecare asigurător, pe toți cei care încă folosesc aeroporturi cheie rusești că cerul rusesc devine complet periculos”, a declarat președintele Ucrainei.

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