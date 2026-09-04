Ungaria ține granițele închise până la finalul lui 2026. Magyar: „Ceuta este un avertisment pentru întreaga Europă”

Guvernul Tisza a decis prelungirea măsurii, care urma să expire pe 7 septembrie, până la 31 decembrie 2026, potrivit DailyNewsHungary.

Magyar a declarat că decizia a fost luată după analizarea riscurilor pe care chiar și modificările minore ale măsurilor de protecție a frontierelor externe ale Europei le-ar putea genera.

„Ultimele săptămâni au arătat că până și cea mai mică modificare legislativă poate crea breșe în protecția frontierelor externe ale Europei”, a declarat premierul.

Magyar indică Ceuta drept avertisment pentru Europa

Magyar a invocat evenimentele recente din Ceuta, enclava spaniolă din nordul Africii, drept dovadă a rapidității cu care se pot schimba rutele migrației.

Potrivit premierului, în Ceuta s-a declanșat o criză gravă la frontieră în doar două zile, zeci de mii de persoane încercând să intre în Spania din Maroc într-o singură zi. El a spus că oameni au murit pe mare, iar autoritățile spaniole au fost nevoite să mobilizeze resurse extraordinare.

Magyar a pus situația în legătură cu o decizie a Curții Supreme a Spaniei, susținând că rețelele de trafic de migranți au identificat rapid schimbarea circumstanțelor și au încercat să profite de ea.

„Ceuta este un avertisment pentru întreaga Europă”, a spus el.

Premierul ungar a susținut că rutele migrației pot fi redirecționate în doar câteva zile, în timp ce rețelele de trafic de persoane caută în permanență punctele vulnerabile.

„O singură lacună legislativă sau o modificare pregătită necorespunzător poate crea o situație imposibil de gestionat într-un timp foarte scurt. Guvernul ungar nu își poate asuma un asemenea risc”, a declarat Magyar.

Ungaria se confruntă în continuare cu amenda de 1 milion de euro pe zi impusă de UE

Decizia vine în contextul în care Ungaria continuă să fie sancționată de Uniunea Europeană cu o amendă de 1 milion de euro pe zi din cauza politicilor sale în domeniul migrației.

Magyar a descris situația drept nedreaptă, susținând că Ungaria contribuie la protejarea nu doar a propriilor frontiere, ci și a frontierelor externe ale UE, în timp ce este amendată pentru acest lucru.

El a spus că guvernul său negociază de luni de zile cu instituțiile europene privind un nou cadru legislativ ungar care să protejeze eficient frontierele Ungariei și ale UE și, în același timp, să respecte legislația europeană.

Potrivit premierului, nu a fost găsită încă o soluție care să garanteze că autoritățile ungare vor putea continua să acționeze cu suficientă fermitate și eficiență.

Guvernul promite un nou sistem până în decembrie

Magyar a mai susținut că situația migrației s-a schimbat semnificativ față de 2016, când Ungaria a introdus pentru prima dată măsura de urgență.

El a afirmat că aproximativ 20 de state membre ale UE susțin acum măsuri mai stricte de protejare a frontierelor, considerând, prin urmare, nedreaptă sancționarea Ungariei în 2026 pentru reguli adoptate într-un context politic și juridic foarte diferit.

Pentru moment, guvernul va menține, așadar, starea de criză până la sfârșitul lunii decembrie.

Magyar a declarat că ultimele săptămâni ale anului vor fi folosite pentru instituirea „unui sistem legal și funcțional” care să protejeze frontierele Ungariei și, în același timp, să apere banii contribuabililor.

„Sarcina noastră va fi dusă la bun sfârșit”, a declarat premierul.