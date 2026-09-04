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„Îl cunosc foarte bine”: Donald Trump reafirmă că Vladimir Putin „nu are nicio intenție de a ataca” NATO

Președintele american Donald Trump reiterează faptul că liderul rus Vladimir Putin „nu are nicio intenție de a ataca” NATO. Liderul de la Casa Albă le-a transmis reporterilor din Biroul Oval că îl cunoaște pe liderul de la Kremlin „foarte bine”.
„Îl cunosc foarte bine”: Donald Trump reafirmă că Vladimir Putin „nu are nicio intenție de a ataca” NATO
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
04 sept. 2026, 23:47, Știri externe
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Donald Trump a reiterat vineri că președintele rus Vladimir Putin „nu are nicio intenție de a ataca” NATO.

Potrivit AFP, declarația președintelui american a venit în contextul în care Germania a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august.

„Am vorbit cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are nicio intenție de a ataca teritoriul NATO”, a declarat președintele american în Biroul Oval.

Mai mult, Trump a indicat că își trimite emisarii, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova și Kiev. Aceștia se deplasează cu o propunere de a pune capăt războiului din Ucraina.

„I-am trimis să vadă dacă putem face progrese. Există șanse mari să putem face acest lucru”, a declarat liderul de la Casa Albă reporterilor aflați la fața locului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus, vineri, că autoritățile de la Kiev se pregătesc pentru vizita delegației americane. De asemenea, a adăugat că a avut loc o reuniune cu echipa diplomatică ucraineană, care lucrează cu Statele Unite ale Americii.

„La fel cum am făcut și în timpul vizitelor diplomatice americane anterioare, vom asigura funcționarea normală a spațiului aerian rusesc, astfel încât negociatorii să poată ajunge în siguranță”, a afirmat Zelenski.

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