Noi sancțiuni americane împotriva Iranului. Trei entități cu sediul în Turcia intră pe lista Washingtonului

Departamentul american al Trezoreriei a inclus pe lista sancțiunilor Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi, Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi și Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, transmite Reuters.

În paralel, autoritățile americane au emis o licență generală care permite închiderea, într-un anumit cadru, a tranzacțiilor existente cu entitățile sancționate.

Washingtonul intensifică presiunea asupra Teheranului

Noile măsuri se înscriu în strategia administrației președintelui Donald Trump de a crește presiunea financiară asupra Iranului, pe fondul războiului dintre Washington și Teheran, conflict despre care Reuters notează că a contribuit la majorarea prețurilor energiei la nivel mondial.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, anunțase luna trecută o amplă ofensivă economică împotriva legăturilor financiare internaționale ale Iranului. Obiectivul declarat al Washingtonului este de a determina autoritățile iraniene să revină la masa negocierilor.

Măsurile adoptate vineri indică faptul că SUA urmăresc nu doar entități iraniene, ci și instituții sau companii din alte state pe care Washingtonul le consideră conectate financiar cu Teheranul.

Băncile, printre principalele ținte

Acțiunea împotriva celor trei entități din Turcia vine la aproximativ o săptămână după o altă măsură a Washingtonului în sectorul financiar.

Autoritățile americane au acționat pentru a bloca accesul la tranzacții în dolari al sucursalelor din Emiratele Arabe Unite ale băncii egiptene Banque Misr, invocând relațiile acestora cu Iranul.

Scott Bessent a declarat pentru Reuters că Departamentul Trezoreriei ar putea introduce noi sancțiuni secundare în fiecare săptămână. Într-o primă etapă, atenția autorităților americane ar urma să fie concentrată asupra băncilor, în cadrul unei campanii mai ample de izolare economică a Iranului.

Strategia indică astfel perspectiva unei serii de noi măsuri împotriva instituțiilor financiare din state terțe care mențin relații cu Teheranul, într-un moment în care Washingtonul încearcă să transforme presiunea economică într-un instrument pentru reluarea negocierilor.