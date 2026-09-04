Rusia acuză Ucraina după ce Zelenski a avertizat că spațiul aerian rusesc este nesigur

Kievul a notificat oficial ICAO, pe 2 septembrie, și a îndemnat operatorii să evite spațiul aerian al Rusiei. Moscova respinge categoric aceste avertismente și acuză Ucraina că amenință aviația civilă.

Ministerul rus de Externe a anunțat vineri că autoritățile competente de la Moscova sunt în contact cu conducerea ICAO, cu sediul la Montreal, în legătură cu ceea ce Rusia descrie drept „amenințări directe la adresa aviației civile”.

„În legătură cu declarațiile ucrainene care vizează crearea unor amenințări directe pentru aviația civilă, autoritățile competente din Rusia sunt în contact cu conducerea Organizației Aviației Civile Internaționale”, a transmis Ministerul rus de Externe.

Potrivit Moscovei, o solicitare urgentă în acest sens a fost trimisă secretarului general al ICAO, Juan Carlos Salazar.

Rusia respinge avertismentele Ucrainei

Ministerul rus de Externe afirmă că Federația Rusă a formulat un „protest ferm” față de ceea ce numește „acțiunile teroriste nechibzuite ale Ucrainei”, despre care susține că ar fi contrare dreptului internațional.

Moscova respinge, de asemenea, avizele NOTAM, prin care sunt transmise informații importante pentru siguranța și operarea zborurilor, emise de autoritățile ucrainene prin care acestea avertizează că spațiul aerian rusesc nu este sigur pentru aviația civilă.

„Acestea nu au forță juridică, denaturează situația reală și induc în eroare utilizatorii spațiului aerian rusesc”, susține Ministerul rus de Externe.

Autoritățile ruse afirmă că i-au cerut secretarului general al ICAO „să condamne interferența ilegală a regimului de la Kiev în aviația civilă și amenințările directe pe care acesta le creează”.

Ce a spus Ucraina

Conflictul privind siguranța spațiului aerian rusesc a început după avertismentul transmis în urmă cu trei zile de președintele ucrainean Volodimir Zelenski companiilor aeriene, asigurătorilor și celor care utilizează principalele aeroporturi din Rusia.

Zelenski a susținut că spațiul aerian rusesc devine „complet nesigur” pe fondul extinderii operațiunilor cu drone ucrainene pe teritoriul Rusiei. Președintele ucrainean a insistat însă că Ucraina nu vizează aviația civilă și că avertismentele au rolul de a preveni incidente în care ar putea fi implicate aeronave civile.

La scurt timp după declarațiile lui Zelenski, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat că Kievul a informat oficial ICAO că spațiul aerian al Rusiei nu este sigur pentru aviația civilă și a îndemnat companiile aeriene să îl evite. Sybiha a susținut că intensificarea activității militare crește riscurile pentru aeronavele civile.

Avertismentele au venit într-un moment în care atacurile cu drone asupra teritoriului rus au provocat deja perturbări ale traficului aerian. Aeroporturile din zona Moscovei au introdus temporar restricții asupra sosirilor și plecărilor, iar mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate.