Avertismentul lui Zelenski după atacul Rusiei asupra sediului SBU: „Momentul va fi ales astfel încât să existe rezultate”

Președintele ucrainean a făcut anunțul după ce a primit un raport din partea lui Oleksandr Poklad, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), referitor la pregătirea acțiunilor pe care Kievul intenționează să le desfășoare ca răspuns la loviturile rusești.

„Geografia răspunsului nostru a fost stabilită. Momentul va fi ales astfel încât să existe rezultate”, a transmis Volodimir Zelenski într-o postare publicată pe Facebook.

Kievul nu dezvăluie unde ar urma să lovească

Mesajul liderului ucrainean nu conține informații despre natura operațiunilor pregătite, obiectivele vizate sau zonele în care acestea ar urma să se desfășoare.

Referirea la stabilirea „geografiei” răspunsului sugerează însă că autoritățile ucrainene au stabilit deja unde vor fi desfășurate acțiunile anunțate. Din mesajul lui Zelenski nu se poate determina dacă acestea vor avea loc exclusiv pe teritoriile ucrainene ocupate de forțele ruse sau vor viza obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse.

De asemenea, președintele Ucrainei nu a indicat când ar urma să aibă loc operațiunile. Potrivit acestuia, momentul va fi ales în funcție de obținerea rezultatului urmărit.

SBU, implicat în pregătirea răspunsului

Implicarea conducerii Serviciului de Securitate al Ucrainei în pregătirea acțiunilor este confirmată chiar de mesajul președintelui ucrainean, care precizează că a primit un raport pe această temă de la Oleksandr Poklad.

Postarea nu oferă însă alte informații despre planurile operaționale și nici despre atacurile rusești concrete la care Kievul intenționează să răspundă.

Anunțul transmite, în schimb, că autoritățile ucrainene au trecut de etapa unei simple evaluări și pregătesc măsuri de răspuns la atacul asupra sediului SBU, în timp ce detaliile privind locul și momentul sunt păstrate confidențiale.