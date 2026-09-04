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Drone rusești au lovit o fabrică Coca-Cola din apropierea Kievului. Zelenski: Este un semnal clar pentru America

Drone rusești au lovit și avariat joi o fabrică Coca-Cola situată în apropierea capitalei Ucrainei, în ceea ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris drept un „semnal clar” transmis Statelor Unite.
Drone rusești au lovit o fabrică Coca-Cola din apropierea Kievului. Zelenski: Este un semnal clar pentru America
Andrei Rachieru
04 sept. 2026, 10:14, Știri externe
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Atacul cu drone rusești a vizat fabrica aflată în apropierea orașului Brovary, la est de Kiev. Imagini distribuite online după atac arată echipaje de pompieri intervenind la fața locului, în timp ce un nor de fum se ridica deasupra fabricii și a terenurilor din apropiere.

Potrivit informațiilor disponibile, angajații fabricii nu au fost răniți în urma atacului. Andy Hunder, președintele Camerei Americane de Comerț din Ucraina, a declarat că personalul companiei este în siguranță și că situația este evaluată împreună cu autoritățile competente, scrie TVP World.

„Compania lucrează împreună cu autoritățile relevante pentru a evalua situația. Asigurarea siguranței și bunăstării oamenilor rămâne prioritatea principală”, a declarat Andy Hunder.

Atacul cu drone rusești asupra fabricii Coca-Cola, comentat de Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a făcut referire la atac în discursul său video transmis joi seară, afirmând că fabrica Coca-Cola a fost lovită de o dronă de tip Shahed.

„Astăzi, rușii au lovit o fabrică Coca-Cola cu drona lor. Coca-Cola este un asemenea dușman încât au dat-o foc cu Shahed-urile lor”, a spus Zelenski, referindu-se la dronele de concepție iraniană utilizate de forțele ruse în atacurile asupra Ucrainei.

Liderul de la Kiev a susținut că atacul asupra fabricii Coca-Cola reprezintă un mesaj adresat Washingtonului, întrucât compania are legături americane.

„Este un semnal clar al Rusiei pentru America. Rușii nu pot să nu știe că aceasta este o facilitate americană”, a afirmat Zelenski.

Atacul are loc în contextul în care infrastructura ucraineană continuă să fie vizată de atacurile aeriene rusești. Dronele Shahed, utilizate în mod frecvent de Rusia, au devenit una dintre principalele arme folosite în atacurile asupra orașelor și obiectivelor de infrastructură din Ucraina.

Fabrica Coca-Cola din apropierea Kievului a fost avariată

Imaginile filmate după atac arată intervenția echipajelor de pompieri în zona fabricii din apropierea orașului Brovary. Fumul putea fi observat deasupra instalațiilor și a câmpurilor din vecinătate.

Deocamdată, amploarea exactă a pagubelor provocate fabricii Coca-Cola nu a fost precizată. Compania urmează să evalueze situația împreună cu autoritățile ucrainene.

Nu au fost raportate victime în rândul angajaților fabricii în urma atacului cu drone rusești.

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