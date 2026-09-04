1,5 milioane de euro pe an. Unde ajung banii aruncați de turiști în celebra Fontana di Trevi din Roma

Mii de turiști aruncă zilnic monede în celebra Fontana di Trevi din Roma. Vizitatorii stau cu spatele la apă, țin moneda în mâna dreaptă și o aruncă peste umărul stâng.

Tradiția spune că persoanele care aruncă bani în fântână se vor întoarce la Roma. Astfel, în fiecare zi, pe fundul bazinului se adună monede în valoare de mii de euro. Fântâna este curățată periodic, iar banii sunt adunați în prezența polițiștilor.

Ulterior, aceștia sunt folosiți pentru cauza sociale. Totuși, destinația banilor a stârnit dispute.

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