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1,5 milioane de euro pe an. Unde ajung banii aruncați de turiști în celebra Fontana di Trevi din Roma

Turiștii din toată lumea aruncă aproximativ 1,5 milioane de euro pe an în celebra Fontana di Trevi din Roma. Este vorba despre fise care sunt recuperate de angajații Primăriei. Banii sunt ulterior folosiți pentru cauze sociale.
1,5 milioane de euro pe an. Unde ajung banii aruncați de turiști în celebra Fontana di Trevi din Roma
Foto: Pixabay
Petru Mazilu
04 sept. 2026, 10:45, Știri externe
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Mii de turiști aruncă zilnic monede în celebra Fontana di Trevi din Roma. Vizitatorii stau cu spatele la apă, țin moneda în mâna dreaptă și o aruncă peste umărul stâng.

Tradiția spune că persoanele care aruncă bani în fântână se vor întoarce la Roma. Astfel, în fiecare zi, pe fundul bazinului se adună monede în valoare de mii de euro. Fântâna este curățată periodic, iar banii sunt adunați în prezența polițiștilor.

Ulterior, aceștia sunt folosiți pentru cauza sociale. Totuși, destinația banilor a stârnit dispute.

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