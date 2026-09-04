Pașaport pentru un nou-născut. Cum a devenit nașterea în străinătate o strategie pentru ruși

Fenomenul, cunoscut drept „birth tourism”, s-a extins după invazia pe scară largă a Ucrainei. Țările care acordă cetățenie copiilor născuți pe teritoriul lor au devenit principalele destinații, potrivit Euronews.

Argentina a fost una dintre cele mai populare opțiuni după 2022, datorită accesului fără viză pentru cetățenii ruși, costurilor medicale relativ reduse și acordării automate a cetățeniei copiilor născuți acolo. În 2022, aproximativ 10.500 de femei însărcinate din Rusia au ajuns în Argentina, iar circa 7.000 au plecat la scurt timp după obținerea documentelor pentru copii.

Fenomenul a atras atenția autorităților argentiniene, care au început să investigheze agențiile ce ofereau pachete pentru naștere, documente și obținerea rezidenței.

Regulile s-au înăsprit ulterior. Sub președintele Javier Milei, nașterea unui copil în Argentina nu mai permite părinților să obțină rapid cetățenia, iar naturalizarea presupune cel puțin doi ani de rezidență legală. Numărul cererilor de rezidență depuse de ruși a scăzut de la peste 7.000 în 2023 la mai puțin de 2.000 până la jumătatea lui 2025.

Brazilia devine noul magnet

Brazilia a devenit astfel o nouă destinație pentru familiile rusești. Copiii născuți acolo primesc automat cetățenia braziliană, iar părinții pot obține permise de ședere și, în anumite condiții, cetățenia după un an de rezidență. Numărul cetățenilor ruși care au obținut documente braziliene a crescut de la 477 în 2024 la 613 în 2025, mai mult de jumătate fiind femei.

Alte destinații sunt Chile, Statele Unite și Canada, unde copiii născuți pe teritoriu beneficiază, în anumite condiții, de cetățenie.

Țările își înăspresc regulile

În SUA, unde dreptul la cetățenie prin naștere este garantat de al 14-lea Amendament, costurile unei astfel de călătorii pot ajunge la zeci de mii de dolari. Din 2020, cererile pentru vize turistice pot fi respinse dacă autoritățile consideră că scopul principal al călătoriei este nașterea copilului pentru obținerea cetățeniei.

Și Canada se confruntă cu dezbateri privind limitarea fenomenului. Peste 5.400 de copii ai unor persoane nerezidente s-au născut în țară în anul fiscal 2024-2025.

Nașterea în străinătate a devenit astfel, pentru unele familii rusești, nu doar o alegere medicală, ci o strategie de emigrare. În același timp, tot mai multe state încearcă să limiteze accesul la cetățenie prin naștere.