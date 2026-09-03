SUA își avertizează cetățenii să evite pelerinajul religios în Ucraina. „Nu sunt suficiente adăposturi”

Un oraș situat în centrul Ucrainei, Uman, găzduiește mormântul rabinului Nachman din Breslov, unul dintre locurile importante de pelerinaj pentru evreii hasidici, adepți ai unei mișcări religioase din cadrul iudaismului ortodox. În fiecare an, zeci de mii de credincioși din Israel și din alte țări merg acolo pentru Anul Nou evreiesc, sărbătorit de această dată între 11 și 13 septembrie.

Departamentul de Stat al SUA a emis avertismentul joi, cu câteva zile înaintea pelerinajului din acest an. Potrivit Ambasadei SUA la Kiev, Ucraina rămâne la nivelul 4, „Nu călătoriți”, cel mai ridicat nivel al avertismentelor americane de călătorie.

Orașul nu are suficiente adăposturi

De la începutul războiului, atacurile aeriene rusești au lovit clădiri civile și infrastructură critică în întreaga Ucraină, inclusiv la Uman.

Autoritățile locale au transmis că orașul în care urmează să ajungă pelerinii nu dispune de suficiente adăposturi antiaeriene pentru toți cei așteptați în această perioadă. De asemenea, Ucraina se află în continuare sub lege marțială, iar restricțiile de circulație se aplică și vizitatorilor.

Avertisment pentru bărbații cu dublă cetățenie

Alerta americană conține și un avertisment separat pentru bărbații care au atât cetățenie americană, cât și ucraineană.

Ucraina a eliminat excepția care permitea anterior anumitor cetățeni ucraineni de sex masculin, cu vârste între 23 și 60 de ani și cu domiciliul în străinătate, să părăsească țara.

În aceste condiții, bărbații cu dublă cetățenie, americano-ucraineană, inclusiv cei care locuiesc în Statele Unite, ar putea să nu mai poată părăsi Ucraina după intrarea în țară, fiind supuși recrutării.

Autoritățile americane îi sfătuiesc pe cei care nu știu dacă sunt considerați cetățeni ucraineni să contacteze un consulat ucrainean pentru clarificări înainte de călătorie.

Reguli pentru cei care ajung la Uman

Cetățenilor americani care aleg să călătorească în Ucraina în pofida avertismentului li se recomandă să identifice din timp cel mai apropiat adăpost și să se refugieze imediat în cazul declanșării unei alerte aeriene.

La Uman sunt interzise armele și artificiile, iar pelerinii trebuie să respecte restricțiile de circulație și instrucțiunile autorităților locale. Interdicția de circulație pe timpul nopții este în vigoare între orele 00.00 și 04.00.