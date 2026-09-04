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SUA: UE s-a alăturat oficial campaniei pentru izolarea economică a Iranului

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat joi că Uniunea Europeană s-a alăturat oficial operațiunii „Proscrisul Economic”. Bessent a salutat sprijinul european pentru presiunile exercitate asupra Teheranului.
SUA: UE s-a alăturat oficial campaniei pentru izolarea economică a Iranului
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent/Credit Image: ©Chris Kleponis - Pool Via CNP/CNP via ZUMA Press Wire
Maria Miron
04 sept. 2026, 03:46, Știri externe
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Statele Unite au lansat „Operation Economic Outcast” pe 24 august, într-o campanie menită să reducă accesul Iranului la surse de finanțare și la sistemul financiar internațional. Washingtonul urmărește să împiedice Teheranul să folosească intermediari și canale financiare pentru a evita sancțiunile.

Măsurile americane vizează persoane, companii și instituții despre care Washingtonul susține că ajută Iranul să obțină venituri sau să ocolească sancțiunile. Presiunea se concentrează inclusiv asupra sectorului petrolier, transporturilor și altor activități prin care Iranul generează sau transferă fonduri.

Primele măsuri ale operațiunii

De la lansarea operațiunii, Trezoreria SUA a sancționat peste 60 de persoane, companii și nave despre care susține că ajută Iranul să obțină venituri din petrol, să procure tehnologii pentru programele nuclear și de rachete sau să desfășoare atacuri cibernetice.

Sancțiunile încep să afecteze economia Iranului

Presiunea economică americană începe să fie resimțită în Iran. Potrivit unor surse iraniene citate de Reuters, sancțiunile și blocarea exporturilor de petrol au redus puternic accesul țării la valută și la finanțare externă. Exporturile de petrol ar fi scăzut de la aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi la numai 260.000 de barili, în timp ce rialul iranian a coborât la un nivel record, iar inflația se apropie de 70%.

Măsurile americane au afectat și canalele prin care Iranul își desfășura tranzacțiile în afara țării. Pe 28 august, autoritățile SUA au propus retragerea accesului la sistemul bancar american pentru cinci sucursale din Emiratele Arabe Unite ale Băncii Misr, acuzându-le că au facilitat tranzacții în valoare de miliarde de dolari pentru Iran.

China complică strategia Washingtonului

Un alt element important al strategiei americane îl reprezintă sancțiunile secundare. Bessent a anunțat că Washingtonul intenționează să introducă noi astfel de măsuri în fiecare săptămână, începând cu băncile care facilitează tranzacțiile iraniene. Băncile care continuă să sprijine tranzacțiile iraniene riscă să piardă accesul la sistemul financiar bazat pe dolar.

Strategia are însă o limită importantă: China, principalul cumpărător al petrolului iranian. Washingtonul a evitat până acum să lovească direct marile companii chineze, știind că o asemenea măsură ar putea provoca tensiuni economice și diplomatice majore.

În pofida presiunilor financiare, efectul asupra economiei iraniene este deocamdată limitat în raport cu obiectivul declarat de administrația Trump. Aceste măsuri au afectat moneda și accesul Iranului la finanțare, însă regimul de la Teheran nu și-a schimbat poziția în principalele dispute cu Statele Unite.

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