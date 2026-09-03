10 milioane de dolari pe capul șefului operațiunilor informatice din Iran. SUA îl acuză de atacuri cibernetice în Occident

Departamentul de Stat al SUA a anunțat joi recompensa pentru informații despre Amir Yaryab, șeful operațiunilor cibernetice ale Gardienilor Revoluției, forța militară de elită a Iranului.

Potrivit Fox News, Washingtonul îl acuză că se află în spatele unor atacuri asupra unor companii și instituții din apărare, energie, finanțe, telecomunicații, transport maritim, aviație și presă.

Ținte din energie, finanțe și telecomunicații

Printre grupările asociate operațiunilor coordonate de Yaryab, autoritățile americane au identificat CyberAv3ngers, Dadeh Afzar Arman și Mehrsam Andisheh Saz Nik, toate specializate în atacuri cibernetice.

Acestea sunt acuzate că au lansat atacuri împotriva unor ținte din Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu și că au folosit programe malițioase pentru a pătrunde și în alte sisteme, folosite de infrastructura civilă.

Washingtonul a acuzat în repetate rânduri structurile iraniene de atacuri asupra infrastructurii critice. În 2024, Departamentul de Stat a anunțat sancțiuni împotriva șefului comandamentului cibernetic al Gardienilor Revoluției și a altor cinci oficiali, în urma unor atacuri care au vizat inclusiv sistemele de control industrial ale rețelelor de alimentare cu apă.

Recompensă de până la 10 milioane de dolari

Recompensa pentru informații despre Amir Yaryab este oferită prin „Rewards for Justice”, program al Departamentului de Stat prin care SUA plătesc pentru informații care permit identificarea sau localizarea unor persoane și rețele, pe care le consideră o amenințare la adresa securității țării. În cazul operațiunilor cibernetice desfășurate în numele unor guverne străine, suma poate atinge 10 milioane de dolari.

Potrivit Departamentului de Stat, persoanele care furnizează informații pot beneficia, în anumite situații, și de sprijin pentru relocare.