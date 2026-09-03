Netanyahu: Răsturnarea regimului din Iran este „misiunea principală” a Israelului

Benjamin Netanyahu a făcut declarațiile joi, la Tel Aviv, în cadrul unei întâlniri cu oficiali de rang înalt din domeniul apărării și cu conducerea armatei israeliene.

„Acest regim se clatină. Este mai slab ca niciodată. Luptă pentru supraviețuire”, a afirmat premierul israelian, citat de Fox News.

Netanyahu: „Nu vă puneți cu noi!”

Premierul isrelian consideră că Israelul are capacitatea de a elimina ceea ce consideră a fi amenințarea reprezentată de actuala conducere iraniană.

„Sunt convins de capacitatea noastră de a elimina această amenințare o dată pentru totdeauna, adică de a răsturna acest regim. Aceasta este principala misiune care ne-a mai rămas, dar este aproape. Nu este imposibil. Este la îndemână”, a spus Netanyahu.

Șeful guvernului israelian a transmis și un avertisment direct adversarilor țării sale: „Nu vă puneți cu noi. Avem puterea, determinarea și unitatea internă pentru a vă învinge”.

Răsturnarea regimului iranian, obiectiv declarat al Israelului

Statele Unite au reluat în această săptămână loviturile asupra unor ținte iraniene, după aproximativ o lună fără acțiuni militare directe, iar Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective americane și ale aliaților Washingtonului din regiune.

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran durează de peste șase luni. Operațiunile militare americano-israeliene au început la sfârșitul lunii februarie. SUA și Israel au susținut că obiectivul atacurilor este eliminarea amenințării reprezentate de programul nuclear iranian și slăbirea capacităților militare și balistice ale Teheranului. În pofida loviturilor și a sancțiunilor economice, conducerea iraniană a rămas la putere.

Nu este pentru prima dată când conducerea israeliană vorbește despre răsturnarea regimului iranian. În aprilie, directorul Mossad, Dadi Barnea, declara că misiunea Israelului în Iran va fi încheiată numai atunci când actualul regim va fi înlocuit.

Netanyahu însuși a afirmat miercuri că Israelul „nu și-a încheiat încă misiunea” în Iran și că structurile aflate sub conducerea sa lucrează pentru răsturnarea regimului de la Teheran.