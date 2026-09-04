Sediul serviciului ucrainean de securitate, lovit de o dronă rusească în centrul Kievului

„Din păcate, o dronă rusească a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodîmrska din Kiev, vizavi de Catedrala Sfânta Sofia”, a transmis Zelenski pe platforma X, după o discuție cu șeful interimar al SBU, Oleksandr Poklad.

Președintele ucrainean a precizat că drona a fost îndreptată direct către biroul șefului SBU, aflat în clădirea atacată.

„I-am cerut lui Poklad să ofere rușilor un răspuns adecvat și concret pentru acest atac și, dacă va fi posibil, unul care să oglindească această lovitură, atunci când totul va fi pregătit. Armata noastră va sprijini acest răspuns”, a declarat Zelenski.

Toate serviciile de intervenție au fost mobilizate la locul atacului. Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, cinci persoane au fost rănite.