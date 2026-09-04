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Haos pe un aeroport important din Londra, după ce un avion a rămas blocat pe pistă

Zborurile de pe aeroportul Gatwick din Londra au fost oprite temporar vineri, după ce un Boeing 787 al companiei Norse Atlantic Airways a întâmpinat o problemă tehnică în timpul procedurii de decolare.
Haos pe un aeroport important din Londra, după ce un avion a rămas blocat pe pistă
sursă foto: pexels
Petre Apostol
04 sept. 2026, 17:22, Știri externe
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Pista principală a fost închisă, iar mai multe aeronave au fost nevoite să își modifice planurile de zbor. Operațiunile au fost reluate ulterior, însă sunt așteptate întârzieri în cursul zilei.

Potrivit Daily Mail, aeronava Norse Atlantic, un Boeing 787, a întrerupt decolarea și a rămas pe pistă. Primele informații indicau o problemă tehnică, iar aeroportul a mobilizat echipe pentru îndepărtarea avionului și reluarea operațiunilor.

În timpul incidentului, toate zborurile au fost oprite temporar, iar unele aeronave care se apropiau de Gatwick au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Gatwick a transmis că pista a fost închisă din cauza unei probleme tehnice la o aeronavă care urma să decoleze și că prioritatea este siguranța pasagerilor și a personalului.

Gatwick este unul dintre principalele aeroporturi ale Londrei și deservește numeroase destinații europene și internaționale, inclusiv București.

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