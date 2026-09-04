Incendii și atacuri tot mai dese asupra obiectivelor militare din Europa. Rusia, principalul suspect

La o lună după descoperirea unor drone încărcate cu explozibili la aeroportul din Leipzig, folosit de Ucraina pentru transportul de echipamente militare, ministrul german de Interne a declarat că „Rusia este responsabilă”. Moscova respinge acuzația și cere dovezi, potrivit BBC.

O serie de atacuri asupra industriei de apărare

În luna august au fost raportate mai multe incendii și tentative de atac asupra unor obiective din industria de apărare, în mai multe țări europene.

În Bulgaria, pe 10 august, un incendiu puternic a izbucnit la un depozit al companiei de apărare EMCO din Tryavna. Compania a transmis că „eroarea umană este exclusă”, amintind că explozii produse anterior la unitățile sale au fost investigate pentru posibile legături cu Rusia.

Pe 13 august, un incendiu izbucnit la KNDS Ammo Italy, în apropiere de Roma, a provocat o explozie puternică. Procurorii italieni investighează posibilitatea unei intervenții externe.

Două zile mai târziu, fabrica Milrem Robotics din Tallinn, Estonia, despre care Kyiv Post afirmă că furnizează drone Ucrainei, a fost cuprinsă de flăcări. Doi suspecți au fost arestați, iar premierul estonian Kristen Michal a declarat că posibilitatea unui sabotaj rusesc este luată „în serios”.

Pe 25 august, poliția slovacă a anunțat că a dejucat un atac incendiar asupra unui producător de drone deținut de ucraineni și a confiscat o „cantitate mare de amestec incendiar”. Compania a acuzat Rusia, iar trei suspecți au fost arestați. Poliția a afirmat că aceștia „urmau ordine”.

Polonia, lovită de noi atacuri

Polonia a raportat alte două incendii pe 30 august. Unul a avut loc la Lublin, la o companie care produce componente pentru elicoptere, iar premierul Donald Tusk a declarat că incendierea intenționată „nu poate fi exclusă”.

Un alt incident a vizat producătorul de drone WB Group. Un bărbat mascat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce arunca dispozitive incendiare. Tusk a descris atacul drept o „continuare a activităților de escaladare ale Rusiei”.

Pe 31 august, un incendiu a izbucnit la Skarżysko-Kamienna, la una dintre cele mai mari companii poloneze din industria apărării.

Seria de incidente a continuat în septembrie. Doi bulgari au fost arestați la München, fiind suspectați că au aruncat dispozitive incendiare dintr-o mașină asupra companiei de apărare Rhode & Schwartz.

„Rusia își schimbă strategia”

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a avertizat că există „foarte, foarte multe semnale că Rusia își schimbă strategia și își intensifică activitățile, inclusiv activitățile teroriste și de sabotaj”.

Daniela Richterova, de la Department of War Studies al King’s College, spune că intensitatea recentă a atacurilor asupra obiectivelor militare este neobișnuită. Ea consideră că Moscova încearcă să pună presiune asupra statelor care sprijină Ucraina, prin creșterea costurilor acestui sprijin.

O altă posibilitate este ca Rusia să testeze vulnerabilitățile NATO.

„Rusia testează limitele a ceea ce este acceptabil și colectează informații despre rezultate. Află ce funcționează și ce este vulnerabil”, afirmă Keir Giles, de la Chatham House.

Potrivit acestuia, campania de sabotaj ar putea reprezenta o pregătire pentru o nouă etapă a agresiunii Rusiei în Europa, Moscova evaluând inclusiv disponibilitatea statelor vizate de a reacționa.

Peste 165 de cazuri suspecte în Germania

International Institute for Strategic Studies (IISS), care monitorizează cazurile de sabotaj, indică o creștere similară în 2024, când aliații Ucrainei au început să permită folosirea armelor occidentale pentru lovituri mai adânci în teritoriul Rusiei.

În 2024, Rusia a fost acuzată că a trimis în Marea Britanie și Polonia colete care conțineau explozibili lichizi. Unul dintre acestea a luat foc înainte de a fi încărcat într-un avion cargo DHL.

Atacurile au continuat. Potrivit presei germane, un raport al poliției federale enumeră peste 165 de cazuri suspecte de sabotaj în Germania în acest an, fără să precizeze cine este responsabil.

Majoritatea operațiunilor de sabotaj atribuite Rusiei în Europa ar fi fost executate de persoane recrutate online, în schimbul unor sume de bani, în timp ce coordonatorii s-ar afla în Rusia.

Informațiile din Germania sugerează însă că bărbații care au lansat dronele la aeroportul din Leipzig erau ruși, iar cel puțin unul ar fi intrat în țară special pentru această operațiune.

Riscul unei escaladări

Experții avertizează că principalul risc este escaladarea. O operațiune de sabotaj care provoacă accidental victime în masă, de exemplu prin doborârea unui avion, ar putea obliga NATO să reacționeze.

„Cred că ar putea duce la un atac major”, spune Richterova. „Apoi, în acest mediu de securitate tensionat, NATO nu ar mai putea ignora situația și ar trebui să reacționeze”.