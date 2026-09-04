Un țânțar rezistent la frig se răspândește în Europa. Insecta stârnește îngrijorarea experților

Țânțarul Aedes koreicus este o specie nativă din Asia de Est (China, Coreea, Japonia și estul Rusiei).

Prima apariție în Europa a fost în Belgia, în anul 2008. Ulterior, prezența sa a fost confirmată în numeroase alte țări europene, printre care Italia (din 2011), Elveția și Slovenia (din 2013), Germania (din 2015), Ungaria (din 2016), Austria (din 2018), Cehia (din 2021) și Slovacia (din 2024).

Țânțarul este foarte rezistent la frig ceea cea a atras atenția specialiștilor. Insecta ar putea transmite mai multe boli periculoase.

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