Atacuri misterioase asupra infrastructurii energetice din Germania. Scrisorile care au pus poliția pe urmele unui suspect

Cel mai recent incident a fost semnalat la Dormagen, oraș situat între Düsseldorf și Köln, unde un trecător a observat joi seară o instalație suspectă în apropierea unei stații electrice și a alertat poliția, relatează Die Zeit.

Potrivit anchetatorilor, construcția seamănă cu dispozitive folosite anterior la Bergheim pentru lansarea unor cabluri peste liniile electrice. Atacul de acolo a provocat scurtcircuite și a scos din funcțiune mai multe unități ale unei centrale. Un incident similar reușise anterior să afecteze rețeaua electrică la Jänschwalde, în landul Brandenburg.

La Dormagen nu au fost înregistrate pagube. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, dispozitivul ar fi avut atașate temporizatoare și fire de cupru.

Două scrisori au schimbat direcția anchetei

În centrul investigației se află un bărbat de 48 de ani din Gevelsberg, în apropiere de Hagen. Acesta și-ar fi atribuit atacurile în două scrisori trimise mai multor instituții media germane.

Poliția avertizează însă că nu este stabilit deocamdată dacă bărbatul este într-adevăr autorul faptelor sau doar încearcă să-și asume atacurile. Un element important pentru anchetatori este faptul că mesajele scrise de mână ar conține informații despre incidente care nu deveniseră publice în momentul expedierii lor.

Mai mult, autorul scrisorilor ar fi menționat un posibil atac asupra infrastructurii unei centrale din apropiere de Aachen, incident despre care, la acel moment, nici autoritățile nu aveau informații.

Poliția a găsit fire în apropierea unei centrale

Pornind de la această informație, forțe importante ale poliției au verificat zona centralei Weisweiler. Echipele criminalistice, echipate inclusiv cu costume și măști de protecție, au descoperit mai multe fire subțiri în apropierea centralei și a unei stații electrice din Eschweiler.

În paralel, poliția îl caută la nivel european pe bărbatul de 48 de ani. O locuință a familiei sale din Gevelsberg a fost percheziționată, însă acesta nu a fost găsit. Potrivit informațiilor agenției dpa, suspectul s-ar putea deplasa cu un camion ușor de recunoscut, prevăzut cu o suprastructură înaltă, de formă dreptunghiulară.

În scrisorile de revendicare, bărbatul susține că ar fi acționat singur și își justifică acțiunile prin opoziția față de producerea energiei din combustibili fosili.

Seria de incidente readuce în atenție vulnerabilitatea infrastructurii energetice europene, într-un moment în care protejarea rețelelor și a instalațiilor strategice reprezintă o preocupare majoră inclusiv pentru România și celelalte state ale Uniunii Europene.