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12 morți în urma scufundării feribotului din Cipru. Autoritățile îi caută pe ceilalți 16 dispăruți

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, șapte nave și șase aeronave participă la operațiunile de căutare a celor 16 persoane care sunt încă date dispărute.
12 morți în urma scufundării feribotului din Cipru. Autoritățile îi caută pe ceilalți 16 dispăruți
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
04 sept. 2026, 15:36, Știri externe
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Echipele de salvare au recuperat cadavrele a două femei în largul coastei nordice a Ciprului, numărul victimelor accidentului de feribot de săptămâna trecută ajungând astfel la 12, potrivit  Euronews. 

Într-o postare publicată, vineri, pe X, Ünal Üstel, premierul autoproclamatei Republici Turce din Ciprul de Nord, a declarat că navele militare turce TCG Işın și TCG Alemdar au recuperat cadavrele femeilor în cadrul operațiunilor de căutare desfășurate în ape adânci, adăugând că 16 persoane sunt încă date dispărute.

„Pentru a localiza cele 16 persoane care sunt încă dispărute, operațiunile noastre de căutare continuă neîntrerupt, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu sprijinul puternic al Republicii Turcia și cu participarea tuturor unităților relevante”, a scris oficialul.

Feribotul FiloJet, care naviga, duminica trecută din Cipru spre Turcia, a început să ia apă la aproximativ 6 km de coasta cipriotă, înainte de a se răsturna.

Nava avea la bord 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului în momentul în care s-a scufundat, ceea ce a declanșat o operațiune de căutare și salvare de amploare.

Echipele de intervenție au reușit să salveze 239 dintre persoanele aflate la bordul navei în momentul scufundării acesteia.

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, 7 nave și 6 aeronave sprijină operațiunile de căutare a pasagerilor dispăruți, „scuturând linia de coastă, fundul mării și zona din jurul navei scufundate”.

Se pare că, între timp, căpitanul navei și alte câteva persoane au fost arestați sub acuzația de omor din neglijență.

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