Frontex trimite nave în Canalul Mânecii pentru operațiuni de căutare și salvare a migranților

Măsura vine la câteva zile după întâlnirea dintre liderii Franței și Marii Britanii, în cadrul căreia migrația și traversările ilegale ale Canalului Mânecii s-au aflat printre principalele subiecte.

Frontex va detașa, în perioada septembrie-octombrie, două nave spaniole pentru a se alătura patrulelor franceze implicate în operațiunile de căutare și salvare din Canalul Mânecii. Ulterior, până în luna ianuarie, o navă din Lituania va participa la aceste misiuni.

Autoritățile maritime franceze au precizat că navele Frontex vor completa temporar capacitățile franceze mobilizate pentru operațiunile de salvare, pe fondul creșterii presiunii migratorii din această zonă, scrie Reuters.

„Ca răspuns la criza migratorie în curs din Canalul Mânecii, Frontex va desfășura nave de patrulare pentru a completa temporar resursele franceze implicate în operațiunile de căutare și salvare”, a transmis Prefectura Maritimă a Canalului Mânecii și Mării Nordului.

Canalul Mânecii, rută periculoasă pentru migranți

Canalul Mânecii este una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, iar traversarea sa cu ambarcațiuni improvizate prezintă riscuri majore. În fiecare an, migranți încearcă să ajungă din Franța în Marea Britanie la bordul unor ambarcațiuni pneumatice supraaglomerate, operate adesea de rețele de traficanți.

Curentii puternici, traficul intens al navelor comerciale și starea precară a ambarcațiunilor au dus în trecut la numeroase accidente și decese.

Doar în luna august, paza de coastă franceză a intervenit pentru salvarea a 157 de persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni care a luat foc în timp ce încerca să traverseze Canalul Mânecii.

Franța și Marea Britanie încearcă să reducă traversările ilegale

Problema migrației reprezintă una dintre cele mai controversate teme politice atât în Franța, cât și în Marea Britanie. Guvernul britanic este supus unei presiuni tot mai mari din partea partidului populist Reform UK, care și-a construit o parte importantă a mesajului politic în jurul promisiunii de a opri sosirile migranților cu ambarcațiuni mici.

În luna aprilie, Marea Britanie a anunțat că va acorda Franței până la 660 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 893 de milioane de dolari, în cadrul unui acord pe trei ani destinat consolidării securității la frontieră și reducerii traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii. O parte din fonduri este condiționată de rezultatele obținute.

Cele două țări au convenit anterior și asupra unui program-pilot de tip „one in, one out”. Conform acordului, Franța acceptă returnarea persoanelor fără documente care ajung în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici, iar Londra acceptă, în schimb, un număr echivalent de solicitanți de azil care au legături de familie în Regatul Unit.