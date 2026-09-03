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„Va intra în istorie”: Vara anului 2026, „cea mai fierbinte” înregistrată vreodată în Franța

Ministrul francez al Tranziției Ecologice, Monique Barbut, a anunțat că vara din acest an „va intra în istorie”, fiind „cea mai fierbinte” vară înregistrată vreodată în Franța, de la începutul măsurătorilor în anii 1900.
„Va intra în istorie”: Vara anului 2026, „cea mai fierbinte” înregistrată vreodată în Franța
foto cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
03 sept. 2026, 16:49, Știri externe
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Joi, în timpul prezentării raportului climatic de vară pentru Franța, ministrul francez al Tranziției Ecologice, Monique Barbut a anunțat că vara din acest an „va intra în istorie”, fiind marcată de valuri de căldură, secete și incendii masive.

Potrivit Le Figaro, aceasta a declarat că „am trăit cea mai fierbinte vară înregistrată vreodată de la începutul măsurătorilor în 1900”.

Recordul se datorează schimbărilor climatice

Această vară ar fi fost „practic imposibilă fără schimbările climatice”, a declarat Virginie Schwarz, director general al Météo-France. 

„Dar este, de asemenea, o vară care rămâne rară, chiar și în climatul actual deja încălzit”, cu o diferență de 5 grade față de perioada preindustrială. „O diferență considerabilă”, a adăugat ea.

Franța a înregistrat un număr fără precedent de zile cu valuri de căldură (53 de zile). O suprafață de 45% din țară a înregistrat o temperatură maximă de 40 de grade Celsius sau mai mare cel puțin o dată.

Acest prag a fost depășit de 178 de ori pe parcursul sezonului la diferitele stații de observare din Franța metropolitană. Acesta a fost jumătate din numărul înregistrat în 2003, potrivit sursei citate.

Și oceanele au înregistrat temperaturi record

Oceanele au înregistrat, de asemenea, temperaturi record, cu abateri de la normal cuprinse „între +2 grade pentru Canalul Mânecii și +2,8 grade pentru Marea Mediterană”, afirmă Schwarz.

De asemenea, ultimele trei luni au avut precipitații în scădere cu 40% față de medie.

Astfel, lipsa ploilor face ca această vară „să fie a doua cea mai secetoasă din 1959”, potrivit directorului Météo France.

„Din păcate, ne așteptăm din cauza schimbărilor climatice la precipitații mai intense și mai abundente iarna, cu riscuri de inundații și un deficit semnificativ de precipitații vara”, a adăugat acesta.

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