CEDO închide 879 de dosare individuale împotriva Rusiei, dar continuă examinarea cazurilor legate de războiul din Ucraina

Instanța de la Strasbourg subliniază însă că decizia nu exonerează Rusia de răspunderea internațională pentru încălcările grave ale Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Rusia a ieșit din Convenție în 2022

Rusia a încetat să mai fie parte la Convenția Europeană a Drepturilor Omului la 16 septembrie 2022, însă continuă să răspundă pentru presupusele încălcări comise înaintea acestei date. CEDO și-a menținut competența de a examina asemenea fapte, inclusiv în condițiile în care autoritățile ruse nu cooperează cu instanța.

Dosarele sunt împărțite în două mari categorii. Prima include cazurile legate de acțiunile militare ale Rusiei împotriva Ucrainei și Georgiei, controlul exercitat asupra unor teritorii din afara frontierelor sale recunoscute internațional și presupusele încălcări ale drepturilor omului comise în aceste zone.

CEDO precizează că aproximativ 5.700 de cereri individuale din această categorie se află în prezent pe rol. Examinarea dosarelor legate de conflicte rămâne o prioritate, Curtea înființând inclusiv o unitate specializată pentru procesarea lor mai rapidă.

De ce au fost închise 879 de dosare

A doua categorie privește cazuri individuale fără legătură cu conflictele interstatale, referitoare, între altele, la opoziția politică și activiștii democratici, libertatea de exprimare, condițiile de detenție, imigrație, libertatea de circulație sau protecția datelor personale.

În septembrie 2022 existau aproximativ 15.800 de asemenea cereri, majoritatea fiind între timp soluționate. Peste 60 de cauze considerate de importanță deosebită, reunind mai mult de 600 de cereri, au fost examinate de Marea Cameră sau de camerele CEDO.

Au rămas 879 de cereri, reunite în cauza „Lebedeva și alții împotriva Rusiei”. CEDO a decis în unanimitate scoaterea acestora de pe rol, considerând că examinarea individuală ar necesita resurse judiciare semnificative, în condițiile în care principalele probleme privind Convenția au fost deja analizate în hotărâri anterioare.

CEDO: Rusia nu este eliberată de obligațiile sale

Curtea insistă că măsura nu trebuie interpretată ca o exonerare retroactivă a Rusiei de obligațiile pe care le avea în perioada în care era parte la Convenție. Ieșirea Moscovei din sistem nu afectează nici obligațiile care decurg din hotărârile deja pronunțate de CEDO.

Decizia privind cele 879 de cereri este definitivă, însă Curtea își păstrează posibilitatea de a repune o cerere pe rol dacă circumstanțele justifică acest lucru.