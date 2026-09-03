Incendiu la o fabrică de hârtie din Japonia. Un coș de fum avariat a luat foc în timpul demolării

Pe imaginile publicate pe X se vede cum flăcările ies din coșul de fum al fabricii, dar și un nor de fum negru care se ridică spre cer. Coșul avariat, înalt de 80 de metri.

Potrivit pompierilor, alerta a fost dată de unul dintre un angajat al fabricii Nippon Paper Industries, care a anunțat că incendiul a izbucnit în timpul lucrărilor de demolare, potrivit Associated Press.

Muncitorii încercau să demoleze vârful rupt al coșului de fum, când a pornit incendiul. Cauza incendiului nu a fost stabilită.

Pentru stingerea incendiului au intervenit 14 mașini de pompieri, care au luptat ore întregi cu flăcările. Din fericire, momentan, nimeni nu este rănit.

Incendiul a izbucnit atunci când muncitorii au încercat să îndepărteze vârful rupt al coșului de fum, însă nimeni nu a fost rănit, au declarat oficialii.

Fire breaks out at Nippon Paper Industries’ Yatsushiro Mill in Kumamoto, Japan. Flames ignited inside an 80m chimney undergoing demolition following severe damage from the July M7.1 earthquake. Emergency crews are on scene. pic.twitter.com/Hh90FZUmA3 — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) September 3, 2026

Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită, au precizat pompierii.

Trei dintre cele cinci coșuri de fum ale fabricii au fost grav avariate în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,1 care a avut loc în 28 iulie.

Atunci, unul dintre aceste coșuri, ce măsura 80 de metri înălțime, s-a prăbușit. În urma incidentului au murit 9 angajați ai fabricii.

În urma cutremurului care a lovit Japonia, la finele lunii iulie, 36.000 de case și clădiri au fost distruse sau avariate, iar peste 2.000 de cetățeni au fost nevoiți să se mute în centre de evacuare, acolo unde se află și în prezent.