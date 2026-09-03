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Incendiu la o fabrică de hârtie din Japonia. Un coș de fum avariat a luat foc în timpul demolării

Joi, un incendiu a izbucnit la o fabrică de hârtie din orașul Kumamoto, în sud-vestul Japoniei. Unul dintre cele trei coșuri de fum distruse de cutremurul de la finele lunii iulie, a luat foc în timp ce muncitorii încercau să îl demoleze.
Incendiu la o fabrică de hârtie din Japonia. Un coș de fum avariat a luat foc în timpul demolării
Sursă foto: captură ecran / X
Daiana Rob
03 sept. 2026, 18:03, Știri externe
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Pe imaginile publicate pe X se vede cum flăcările ies din coșul de fum al fabricii, dar și un nor de fum negru care se ridică spre cer. Coșul avariat, înalt de 80 de metri.

Potrivit pompierilor, alerta a fost dată de unul dintre un angajat al fabricii Nippon Paper Industries, care a anunțat că incendiul a izbucnit în timpul lucrărilor de demolare, potrivit Associated Press. 

Muncitorii încercau să demoleze vârful rupt al coșului de fum, când a pornit incendiul. Cauza incendiului nu a fost stabilită.

Pentru stingerea incendiului au intervenit 14 mașini de pompieri, care au luptat ore întregi cu flăcările. Din fericire, momentan, nimeni nu este rănit.

Incendiul a izbucnit atunci când muncitorii au încercat să îndepărteze vârful rupt al coșului de fum, însă nimeni nu a fost rănit, au declarat oficialii.

Cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită, au precizat pompierii.

Trei dintre cele cinci coșuri de fum ale fabricii au fost grav avariate în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,1 care a avut loc în 28 iulie. 

Atunci, unul dintre aceste coșuri, ce măsura 80 de metri înălțime, s-a prăbușit. În urma incidentului au murit 9 angajați ai fabricii.

În urma cutremurului care a lovit Japonia, la finele lunii iulie, 36.000 de case și clădiri au fost distruse sau avariate, iar peste 2.000 de cetățeni au fost nevoiți să se mute în centre de evacuare, acolo unde se află și în prezent.

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