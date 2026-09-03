Israel Katz: Dacă Iranul atacă Israelul, „îl trimitem înapoi direct în Epoca de Piatră”

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că, în cazul unui atac iranian asupra Israelului, armata israeliană va lovi toate infrastructurile regimului de la Teheran, inclusiv infrastructura energetică, despre care spune că ar putea deveni țintă în cadrul unui răspuns militar amplu, relatează Times of Israel.

Katz a făcut declarațiile la o recepție organizată cu angajații Ministerului Apărării cu ocazia Anului Nou Evreiesc, Rosh Hashanah.

„Există semne pe care le vedem și care indică faptul că presiunea economică severă sub care se află Iranul și teama de o revoltă și de căderea regimului ar putea să-i împingă către măsuri disperate”, a declarat Katz.

„Vom readuce Iranul în Epoca de Piatră și în întuneric”

Ministrul israelian a avertizat că un atac iranian ar elimina restricțiile pe care Israelul și le-ar impune în prezent în acțiunile sale militare.

„Un atac iranian asupra Israelului ne va elibera de toate constrângerile. Vom lovi toate infrastructurile – inclusiv infrastructura energetică – și vom readuce Iranul în Epoca de Piatră și în întuneric”, a spus Katz.

El a adăugat că armata israeliană este pregătită pentru orice scenariu.

„Israelul este foarte bine pregătit, atât defensiv, cât și ofensiv, pentru orice posibilitate — iar IDF este pregătită să îndeplinească misiunea”, a declarat ministrul Apărării.

Israelul intră în perioada marilor sărbători evreiești

Declarațiile lui Katz vin cu puțin timp înainte de începutul perioadei marilor sărbători din calendarul evreiesc.

Rosh Hashanah, Anul Nou evreiesc, începe în seara zilei de 11 septembrie și marchează începutul anului 5787 în calendarul ebraic.

Rosh Hashanah este urmat de Yom Kippur, Ziua Ispășirii și cea mai sfântă zi a calendarului evreiesc, care începe în seara zilei de 20 septembrie.

Forțele israeliene sunt pregătite

Perioada sărbătorilor continuă în săptămânile următoare cu Sukkot, Sărbătoarea Corturilor, și Simchat Torah, sărbătoarea încheierii și reluării ciclului anual de citire a Torei.

În acest context, Katz a avertizat anterior că Iranul ar putea profita de perioada sărbătorilor evreiești pentru a lansa un atac asupra Israelului și a spus că forțele israeliene sunt pregătite atât pentru apărare, cât și pentru o eventuală ripostă.

Avertismentul nu reprezintă însă o confirmare că Israelul deține informații despre un atac iranian planificat pentru una dintre aceste date.

Mesajul transmis de ministrul israelian al Apărării este astfel unul de descurajare, dar și de avertizare că un eventual atac iranian ar putea declanșa o extindere semnificativă a țintelor militare israeliene, inclusiv asupra infrastructurii energetice iraniene.