Cinci țări UE vor să trimită migranți în centre din afara Uniunii, din 2027. Cum ar urma să funcționeze sistemul

Primele transferuri sunt vizate pentru anul 2027, însă statele care ar urma să găzduiască centrele nu au fost încă anunțate, potrivit Euronews.

Danemarca, Austria, Germania, Țările de Jos și Grecia au convenit asupra principiilor unui model comun pentru așa-numitele „centre de returnare”, în urma unei reuniuni a miniștrilor de Interne desfășurate vineri la Copenhaga.

Centrele ar urma să găzduiască persoane ale căror cereri de azil au fost respinse de cele cinci state și care nu pot fi returnate în țările lor de origine. Grupul negociază în prezent cu unul sau mai multe state din afara Uniunii Europene.

Uganda și Rwanda, printre variantele vehiculate

Țările partenere nu au fost dezvăluite oficial. Potrivit relatărilor de presă citate de Euronews, Uganda și Rwanda sunt considerate printre variantele posibile.

Ministrul danez al Migrației, Morten Bødskov, a declarat că principiile convenite deschid drumul pentru ca primele persoane aflate în situație de migrație neregulamentară să poată fi transferate într-o țară parteneră din afara UE în 2027. Oficialul danez a susținut că aceste centre nu ar trebui privite drept închisori sau tabere de detenție.

Cele cinci țări ar urma să suporte integral costurile centrelor și ar putea oferi statelor partenere și alte stimulente, inclusiv finanțări suplimentare sau parteneriate comerciale.

Ministrul austriac Gerhard Karner a afirmat că obiectivul comun este reducerea migrației ilegale către UE cât mai aproape de zero. Negocierile cu potențialele țări partenere continuă, iar cei cinci miniștri urmează să se întâlnească din nou la sfârșitul lunii septembrie, la München.

Modelul ar putea deveni parte a noii politici europene

Acordurile încheiate cu țările terțe ar urma să stabilească procedurile aplicabile persoanelor transferate, condițiile în care acestea vor locui în centre și responsabilitățile statelor europene implicate.

Proiectul ar urma să fie implementat și în colaborare cu organizații internaționale, între care Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, susțin cele cinci guverne.

Inițiativa apare în contextul unei schimbări mai ample a politicii europene privind returnările. În iunie, Parlamentul European a aprobat cadrul care permite statelor membre să creeze astfel de centre prin acorduri cu țări din afara UE, iar adoptarea finală a regulamentului privind returnările este așteptată în toamnă. Nouăsprezece guverne din UE și-au exprimat anterior sprijinul pentru asemenea soluții.

Organizațiile pentru drepturile omului critică proiectul

Ideea centrelor din afara Uniunii este însă controversată. Organizațiile neguvernamentale au ridicat semne de întrebare privind respectarea drepturilor fundamentale și compatibilitatea unor asemenea transferuri cu legislația europeană.

Există și precedente care au întâmpinat dificultăți. Marea Britanie a renunțat la planul de a trimite solicitanți de azil în Rwanda, iar Danemarca a abandonat în 2023 un proiect asemănător derulat la nivel național.

Italia operează deja centre în Albania, însă rezultatele au fost sub estimările inițiale. Roma anticipase găzduirea a aproximativ 3.000 de migranți pe lună, în timp ce numărul total raportat după transformarea facilităților în centre de returnare, în martie 2025, a fost de aproximativ 500. Costurile proiectului italian depășesc 670 de milioane de euro.