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Cât de mult plătesc europenii pentru Netflix și alte platforme. Diferențe uriașe între țările UE

Aproape unul din trei europeni a plătit abonamente online în 2025, potrivit Eurostat, dar continentul este divizat în ceea ce privește bugetul digital.
Cât de mult plătesc europenii pentru Netflix și alte platforme. Diferențe uriașe între țările UE
Andreea Tobias
02 sept. 2026, 16:35, Life-Inedit
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Serviciile pe bază de abonamente online sunt mai răspândite în gospodăriile din nord și vest. În multe zone din Europa de Est rămân în urmă, conform Euronews.

Între maratoanele de seriale dramatice de weekend de pe Netflix și meciurile de fotbal în direct de pe DAZN, aproape o persoană din trei din Uniunea Europeană plătește acum un abonament lunar recurent doar pentru a viziona filme, seriale sau evenimente sportive online.

Noile date publicate de Eurostat arată că în 2025, 32,7% dintre utilizatorii de internet din Uniune aveau un abonament plătit pentru servicii de streaming.

Irlanda și Danemarca conduc clasamentul cu un avans considerabil, cu 63,9% și, respectiv, 61,1% dintre utilizatorii de internet care plătesc pentru servicii video și sportive precum Amazon Prime și Disney+.

Imediat în urma lor se află Țările de Jos, cu 59,2%.

La polul opus, disponibilitatea de a plăti pentru serviciile de streaming scade semnificativ.

Bulgaria înregistrează cea mai mică rată din Uniunea Europeană, de doar 9,3%. E urmată de Slovenia (13,7%), Letonia (16,7%) și Lituania (17,4%).

Pe lângă divertismentul audiovizual, datele arată diferențe clare în ceea ce privește popularitatea altor tipuri de abonamente.

Platformele audio pentru streaming muzical și podcasturi, pe aplicații precum YouTube Premium și Spotify, au 23,0% dintre utilizatorii de internet din UE ca abonați plătitori.

Publicațiile tradiționale, precum site-urile de știri online, ziarele digitale și revistele, rămân cu mult în urmă, la 7,2%.

Abonamentele la jocurile video interactive în cloud, precum Xbox Game Pass, se află la coada clasamentului, cu 6,1%.

Serviciile pe bază de abonament, ținta proceselor judiciare

În ciuda succesului aparent din unele țări, în ultimele luni serviciile pe bază de abonament din UE au ajuns să fie atacate și de consumatori.

O asociație olandeză de consumatori a dat în judecată Netflix pentru majorările tarifelor de abonament. Acestea au crescut cu până la 75% față de 2017. Prejudiciile potențiale au fost cuantificate la 673 de milioane de euro.

De asemenea, mai multe instanțe din Germania s-au pronunțat deja în favoarea consumatorilor în proceduri paralele.

Un proces în Spania este încă în curs, iar altul în Austria s-a încheiat cu o înțelegere extrajudiciară privind despăgubirile.

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