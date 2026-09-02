O tradiție veche de secole revine la viață în Scoția. Fierarul care „căsătorea” îndrăgostiții se întoarce după 150 de ani

O forjă funcțională a fost redeschisă aici după o pauză de peste 150 de ani, iar turiștii vor putea participa la experiențe inspirate de vechile tradiții matrimoniale, potrivit publicației The Standard.

Noua forjă din Gretna Green, în regiunea Dumfries and Galloway, a fost inaugurată oficial printr-o demonstrație susținută de fierarul local. Vizitatorii vor putea vedea meșteșugul tradițional, dar și participa la activități practice.

Revenirea fierăriei are însă o semnificație care depășește simpla recuperare a unui meșteșug. Fierarii au avut un rol aparte în istoria localității și în legenda romantică construită în jurul Gretna Green.

De ce fugeau tinerii englezi în Scoția

Povestea își are originile în secolul al XVIII-lea. După modificarea legislației engleze în 1754, persoanele sub 21 de ani nu se mai puteau căsători fără acordul părinților.

Regulile erau diferite în Scoția, unde căsătoria era posibilă de la 16 ani. În consecință, unele cupluri din Anglia care nu aveau aprobarea familiilor treceau granița pentru a se căsători.

Gretna Green era una dintre primele localități scoțiene întâlnite după trecerea frontierei, iar meșteșugarii din sat puteau oficia rapid astfel de ceremonii.

Fierarul îi întreba pe cei doi dacă aveau vârsta necesară și dacă doreau să se căsătorească. Lovirea nicovalei cu ciocanul marca apoi simbolic unirea cuplului.

Această asociere dintre fierărie și căsătorie avea să transforme nicovala într-unul dintre simbolurile romantice ale localității.

Turiștii își vor putea crea propriul suvenir

Noua experiență încearcă să recreeze o parte din atmosfera acelor vremuri. Cuplurile vor putea lucra împreună la realizarea unui obiect decorativ format din două inimi împletite, pe care îl vor putea păstra drept suvenir. Este oferită și o experiență inspirată de „handfasting”, o ceremonie tradițională scoțiană asociată simbolic cu dragostea și angajamentul.

Atracția nu este destinată exclusiv cuplurilor. Vizitatorii individuali pot urmări fierarii la lucru, își pot presa propriile monede-suvenir, iar cei interesați de o experiență mai complexă pot participa la activități de fierărie.

Joe Shevelan, fierarul care lucrează în noua forjă, estimează că în prezent mai există aproximativ 1.800 de fierari activi în Regatul Unit, de la artizani tradiționali până la specialiști în diferite forme de prelucrare a metalului.

Redeschiderea forjei readuce astfel la Gretna Green un meșteșug dispărut de aproximativ un secol și jumătate, dar și o parte din povestea care a transformat micul sat scoțian într-una dintre cele mai cunoscute destinații europene asociate căsătoriilor romantice.