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De ce italienii nu au același mic dejun în toată țara. 6 orașe, 6 tradiții

Un italian din Genova poate începe ziua cu focaccia și cappuccino, în timp ce în Sicilia micul dejun înseamnă granita cu brioche. Diferențele nu sunt întâmplătoare, ci vin din istoria și tradițiile păstrate în fiecare regiune.
De ce italienii nu au același mic dejun în toată țara. 6 orașe, 6 tradiții
Andreea Tobias
02 sept. 2026, 13:25, Life-Inedit
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Micul dejun italian diferă de la nord la sud din cauza istoriei și ingredientelor disponibile local.

În zonele agricole, mesele de dimineață erau mai consistente și trebuiau să ofere energie pentru muncă.

Nordul a folosit mai mult untul și cerealele, în timp ce sudul s-a bazat pe migdale, citrice și ulei de măsline.

Influențele străine au schimbat și ele tradițiile, mai ales în Sicilia.

Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari și Sicilia au păstrat ritualuri diferite pentru prima masă a zilei.

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