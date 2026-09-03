Declarațiile au fost date în cadrul unei sesiuni plenare a Forumului Economic din Est, conform agenției de știri rusești Interfax.

„Această problemă trebuie rezolvată în primul rând de țările implicate în conflict. Este vorba de Rusia și Ucraina. Aceasta este abordarea corectă. Dar suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să-și aducă contribuția la soluționarea acestei chestiuni”, a declarat Putin.

Acesta a precizat că SUA și China acordă atenție subiectului, afirmând că președintele chinez Xi Jinping „ridică în mod constant această problemă atunci când ne întâlnim”.

Putin a reiterat, de asemenea, afirmația sa potrivit căreia amenințările de a face spațiul aerian rus nesigur ar putea fi considerate terorism de stat. El a afirmat că astfel de declarații complică negocierile.

Bresset l-a îndemnat pe omologul rus să pună capăt războiului

La începutul lunii septembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a confirmat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, l-a îndemnat pe omologul său rus, Anton Siluanov, să pună capăt războiului împotriva Ucrainei în cadrul unei întâlniri care a avut loc în marja reuniunii ministeriale a G20, potrivit Ukrainska Pravda.

Într-un discurs susținut în aceeași zi, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a afirmat că spațiul aerian rus devenea complet nesigur și a avertizat toate companiile aeriene care utilizează spațiul aerian rus cu privire la riscuri.

Putin amenință Ucraina

Putin a descris astfel de avertismente drept o încercare de a comite terorism de stat. El a adăugat că, dacă s-ar produce astfel de „tragedii”, Rusia ar găsi o modalitate de a răspunde.

În acest context, ministrul ucrainean al Externelor, Andrii Sybiha, a precizat că Ucraina a notificat oficial Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), agenția ONU pentru aviație, că spațiul aerian rus este nesigur pentru aviația civilă din cauza intensificării activității militare.

Cu toate acestea, președintele rus, Vladimir Putin pare că i-a omis pe oficiali europeni care formează Coaliția de Voință, a cărei lideri s-a reunit separat în repetate rânduri pentru discuții pentru a acorda sprijin Ucrainei în vederea încheierii războiului. Cu toate acestea, potrivit unor declarații date de Peskov, la începutul lunii mai, Rusia nu va face primul pas.