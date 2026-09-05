Rusia atacă aeroporturile din Kiev și Borispil. Zelenski: Reacție la pregătirea vizitei americane

„În această noapte au avut loc și atacuri demonstrative asupra aeroporturilor noastre – la Kiev și la Borispil. Tocmai în mod intenționat, pentru prima dată după mult timp”, a afirmat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Potrivit liderului ucrainean, atacurile ar avea legătură cu pregătirile pentru vizita unei delegații americane.

„Este evident că aceste atacuri ale Rusiei asupra aeroporturilor sunt o reacție la discutarea și pregătirea posibilității ca partea americană să folosească un avion pentru a veni în Ucraina și să aterizeze pe aeroportul Kiev sau pe aeroportul Borispil. Shahed-urile ruso-iraniene ca răspuns la diplomația americană”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că Ucraina a consemnat această acțiune a Rusiei.

„Săptămâna viitoare ne vom ajusta în mod corespunzător operațiunea privind spațiul aerian al Rusiei, care a devenit periculos din cauza prezenței dronelor și rachetelor pe cer”, a spus el.

„Din partea noastră nu există și nu va exista nicio amenințare la adresa diplomației”, a subliniat Zelenski, reiterând că Ucraina este interesată de apropierea păcii.

În același mesaj, liderul ucrainean a anunțat că un atac rusesc asupra unei întreprinderi civile din Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk, a ucis patru persoane și a rănit alte cinci. El a mai spus că locuințe au fost avariate în regiunile Herson, Harkov și în orașul Borispil, iar în Sumî și Nikolaev dronele au lovit centre comerciale.

Zelenski a spus vineri seară că au fost stabilite date preliminare pentru vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Donald Trump a confirmat vizita, spunând vineri noapte, la o conferință la Casa Albă, că Witkoff și Kushner merg cu o propunere pentru încheierea războiului și că există „o șansă bună” ca negocierile să ducă la un rezultat.