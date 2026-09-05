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JD Vance spune că luptele cu Iranul nu sunt „război”. Senatorul Bernie Sanders: „Explicați-le asta familiilor militarilor americani uciși”

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, spune că luptele cu Iranul nu sunt un „război”, susținând că în prezent nu au loc tiruri active. Senatorul Bernie Sanders îl contrazice și îi cere să explice această formulare familiilor militarilor americani uciși în conflict.
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Maria Miron
05 sept. 2026, 12:07, Știri externe
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Întrebat de jurnaliști dacă războiul cu Iranul se va încheia până la alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru luna noiembrie, vicepreședintele american a răspuns că nu ar numi situația un război.

Vance: Nu este un război

„Nu aș numi-o un război. În acest moment, nu există tiruri active”, a spus Vance, recunoscând însă că au existat zone în care confruntările au reizbucnit. El a adăugat că operațiunile majore de luptă au durat aproximativ șase săptămâni. Declarațiile au fost făcute joi, în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Când se termină conflictul?

Vance a fost întrebat și când estimează administrația americană că se va încheia conflictul, însă oficialul a evitat să ofere un termen.

„Când mă întrebați când se va termina, mă întrebați, de fapt când vor înceta iranienii să mai tragă în nave. Realitatea este că nu știu răspunsul la această întrebare. Ar trebui să-i întrebați pe iranieni”, a declarat vicepreședintele american.

„Explicați-le familiilor militarilor uciși”

Declarațiile vicepreședintelui SUA au fost aspru criticate de senatorul independent Bernie Sanders, care i-a răspuns direct pe rețelele sociale. Sanders a amintit de militarii americani uciși și de miile de victime din regiune, contestând afirmațiile potrivit cărora situația nu poate fi numită „război”.

„JD Vance a spus că ceea ce se întâmplă în Iran nu este un război. Vă rog să explicați asta familiilor celor 19 militari americani care și-au pierdut viața sau miilor de oameni care au fost uciși în regiune”, a scris senatorul pe X.

Trump îi dă dreptate lui Vance

Președintele Donald Trump a susținut vineri poziția lui Vance, descriind la rândul său confruntarea drept un „conflict militar”, nu un război. Trump a argumentat că operațiunile americane au fost intermitente și că Statele Unite nu au trimis trupe terestre în Iran.

Conflictul dintre SUA și Iran a început pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat primele atacuri asupra Iranului. De atunci au trecut mai bine de șase luni, timp în care Statele Unite și Israelul au atacat ținte din Iran, iar Teheranul a ripostat prin lovituri asupra unor obiective americane și ale aliaților SUA din regiune.

După o perioadă de relativă acalmie, luptele s-au intensificat din nou în ultimele zile, inclusiv în zona strategică a strâmtorii Ormuz.

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