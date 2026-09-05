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Tânăr de 19 ani din Petrila, reținut după ce a snopit în bătaie un bărbat

Un tânăr de 19 ani din Petrila a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce a agresat un bărbat de 52 de ani, în urma unui conflict spontan, informează IPJ Hunedoara.
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Laura Buciu
05 sept. 2026, 10:05, Social
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Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în 3 septembrie, în jurul orei 20:30, pe o stradă din Petrila. Poliția a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că un bărbat ar fi fost agresat de mai multe persoane.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat victima, un bărbat de 52 de ani, din Petrila, care a declarat că, în timp ce se deplasa către un garaj aflat în spatele unui bloc, a fost lovit cu pumnii și picioarele de mai multe persoane.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală din Petroșani pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

În urma verificărilor și a analizării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă, polițiștii au stabilit că incidentul a pornit de la un conflict spontan.

Conform IPJ Hunedoara, bărbatul de 52 de ani l-a lovit cu un obiect contondent pe tânărul de 19 ani. Ulterior, acesta din urmă l-a lovit pe bărbat cu pumnii, provocându-i căderea la pământ, după care ar fi continuat să îl lovească până când a fost oprit de o altă persoană.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de la Investigații Criminale și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

 

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