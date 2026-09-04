Conflictul din Iran, „un lucru mărunt”: Trump apără poziția lui Vance, conform căruia nu este un „război”

Întrebat în timpul unui schimb de replici la Biroul Oval despre comentariile lui Vance făcute cu o zi înainte, Trump a spus că atacurile americane asupra Iranului sunt acum „intermitente”.

Potrivit AP, liderul de la Casa Albă a afirmat că „mulți oameni nu le mai numesc război”.

„Înțeleg ce spune”, a spus Trump.

„Îl numesc conflict militar pentru că este o chestiune măruntă pentru noi. Nu este un lucru măreț”, a adăugat acesta.

În timpul unei conferințe de presă susținute joi la Casa Albă, JD Vance a respins utilizarea cuvântului „război” pentru a descrie lupta SUA cu Iranul.

Mai mult, vicepreședintele SUA a evitat să prezică faptul că acest conflict, care durează de 6 luni, se va încheia până la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

„Nu l-aș numi război”, a spus Vance după ce a fost întrebat dacă luptele s-ar putea încheia înainte ca alegătorii să își exprime votul în alegerile din 3 noiembrie.

„În acest moment, nu există niciun tip de împușcături”, a continuat el.

În schimbul de replici de vineri cu reporterii, Trump a adăugat că numărul morților din conflictul din Iran este relativ mai mic decât în ​​alte războaie americane recente.

„Am făcut asta în Venezuela. În Venezuela, nu am pierdut pe nimeni”, a spus Donald Trump, potrivit sursei citate.