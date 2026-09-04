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Conflictul din Iran, „un lucru mărunt”: Trump apără poziția lui Vance, conform căruia nu este un „război”

Președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Iran este „un lucru mărunt”. Acesta apără poziția vicepreședintelui JD Vance, potrivit căreia conflictul din Orientul Mijlociu nu este un „război”.
Conflictul din Iran, „un lucru mărunt”: Trump apără poziția lui Vance, conform căruia nu este un „război”
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 02:27, Știri externe
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Întrebat în timpul unui schimb de replici la Biroul Oval despre comentariile lui Vance făcute cu o zi înainte, Trump a spus că atacurile americane asupra Iranului sunt acum „intermitente”.

Potrivit AP, liderul de la Casa Albă a afirmat că „mulți oameni nu le mai numesc război”.

„Înțeleg ce spune”, a spus Trump.

„Îl numesc conflict militar pentru că este o chestiune măruntă pentru noi. Nu este un lucru măreț”, a adăugat acesta.

În timpul unei conferințe de presă susținute joi la Casa Albă, JD Vance a respins utilizarea cuvântului „război” pentru a descrie lupta SUA cu Iranul.

Mai mult, vicepreședintele SUA a evitat să prezică faptul că acest conflict, care durează de 6 luni, se va încheia până la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

„Nu l-aș numi război”, a spus Vance după ce a fost întrebat dacă luptele s-ar putea încheia înainte ca alegătorii să își exprime votul în alegerile din 3 noiembrie.

„În acest moment, nu există niciun tip de împușcături”, a continuat el.

În schimbul de replici de vineri cu reporterii, Trump a adăugat că numărul morților din conflictul din Iran este relativ mai mic decât în ​​alte războaie americane recente.

„Am făcut asta în Venezuela. În Venezuela, nu am pierdut pe nimeni”, a spus Donald Trump, potrivit sursei citate.

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