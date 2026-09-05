După șase luni de război cu Iranul, Trump schimbă strategia: „Avem multe alternative la Strâmtoarea Ormuz. Nu prea va mai fi nevoie de ea”

Președintele american a declarat vineri că în Orientul Mijlociu sunt dezvoltate noi modalități de transport al petrolului care, în timp, ar putea diminua importanța Strâmtorii Ormuz pentru aprovizionarea mondială cu energie.

„Sunt create o mulțime de alternative la Strâmtoarea Ormuz. Strâmtoarea Ormuz nu mai este ceea ce era”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor, după semnarea unor ordine executive la Casa Albă, potrivit Fox News.

Trump: Iranul ar putea rămâne cu o strâmtoare de care nu prea mai este nevoie

Trump a vorbit despre construirea unor noi conducte prin regiune, care ar permite transportarea petrolului fără trecerea prin Ormuz. El a indicat inclusiv o rută terestră prin Siria despre care susține că este deja folosită de camioane care transportă țiței.

Președintele american a avut și un avertisment pentru Teheran. „Dacă nu se deșteaptă, și încă serios, Iranul va ajunge cu o Strâmtoare Ormuz de care nu prea va mai fi nevoie”, a spus Trump.

Ideea unor rute alternative nu este însă nouă. Arabia Saudită dispune de o conductă care transportă petrol din estul țării până la portul Yanbu, la Marea Roșie, ocolind complet Ormuzul, iar Emiratele Arabe Unite au dezvoltat o conductă către Fujairah, port situat în afara strâmtorii.

În ultimele luni au fost discutate și proiecte pentru extinderea rețelelor terestre de transport al petrolului și gazelor către Marea Roșie, Mediterana și Marea Arabiei.

Traficul petrolier prin Ormuz, un sfert din nivelul de dinaintea războiului

Aministrația americană încearcă de mai multe luni să restabilească navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Traficul petrolier rămâne însă mult sub nivelul anterior războiului.

La sfârșitul lunii august, prin strâmtoare treceau aproximativ 5 milioane de barili de petrol pe zi, față de peste 20 de milioane înainte de începerea conflictului. SUA au escortat aproape 1.500 de nave prin Ormuz, începând din luna mai.

Iranul și Omanul au propus între timp crearea unui coridor temporar de navigație și desfășurarea unor operațiuni comune de deminare. Negocierile pentru o soluție permanentă continuă.

Prețul motorinei a crescut cu 56% de la începutul războiului

Efectele războiului se resimt tot mai puternic în economia americană, sporind presiunea pentru găsirea unor alternative la Strâmtoarea Ormuz.

Prețul mediu al motorinei în Statele Unite ajunsese vineri la nivelul record de 5,85 dolari pe galon (3,79 litri), echivalentul a aproximativ 1,54 dolari pe litru. La sfârșitul lunii februarie, înaintea începerii războiului cu Iranul, un galon costa aproximativ 3,76 dolari, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 56%.

Scumpirea este alimentată de creșterea prețului petrolului și de perturbarea fluxurilor energetice din Orientul Mijlociu, în special de reducerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Costurile mai mari ale motorinei se transmit deja către transportatori, fermieri și rețelele de distribuție. Unele companii au introdus deja suprataxe pentru combustibil, iar efectele încep să ajungă și la consumatori, chiar dacă unele state au intervenit prin diferite măsuri pentru a ține în frâu creșterea prețurilor.

Printre primele produse care riscă să se scumpească se numără alimentele perisabile, precum fructele, legumele și carnea, care depind atât de transportul rutier, cât și de utilajele agricole alimentate cu motorină.

Economiștii avertizează că presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra consumatorilor va continua să crească dacă prețurile combustibililor se mențin ridicate.