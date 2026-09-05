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Tragedie în China. Un mort și 11 dispăruți după o alunecare de teren devastatoare în Jiangxi asociată taifunului Saudel

O persoană a murit, iar alte 11 sunt date dispărute după o alunecare de teren produsă sâmbătă dimineața în provincia Jiangxi din sud-estul Chinei, în urma ploilor torențiale asociate taifunului Saudel, au anunțat autoritățile locale.
Tragedie în China. Un mort și 11 dispăruți după o alunecare de teren devastatoare în Jiangxi asociată taifunului Saudel
sursă foto: Daniel Ceng / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
05 sept. 2026, 08:58, Știri externe
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Alunecarea de teren s-a produs în jurul orei locale 04:00, în satul Mingkeng din localitatea Gaoping, districtul Suichuan din provincia Jiangxi, potrivit comandamentului local pentru prevenirea inundațiilor și combaterea secetei, notează Reuters.

În urma dezastrului, 12 locuințe au fost afectate, dintre care opt au fost distruse complet, iar patru au suferit pagube mai puțin grave.

Trei persoane au fost scoase de sub dărâmături. Două dintre acestea au fost salvate și sunt în stare bună, în timp ce o a treia persoană a murit. Alte 11 persoane sunt în continuare date dispărute.

Mai multe echipe de intervenție, inclusiv pompieri, personal medical, polițiști și angajați ai serviciilor de transport, electricitate și telecomunicații, participă la operațiunile de căutare și salvare. Autoritățile încearcă, de asemenea, să evacueze și să adăpostească persoanele afectate și să prevină producerea unor noi dezastre.

Ploile puternice provocate de taifunul Saudel au afectat în ultimele zile mai multe regiuni din sudul și sud-estul Chinei. În Jiangxi, ploile persistente au crescut riscul de alunecări de teren și inundații.

Taifunul Saudel a provocat în ultimele zile inundații și alte pagube în sudul Chinei.

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