Parchetul condus de Laura Kövesi își consolidează cooperarea cu China. Plan comun până în 2028

Combaterea corupției, spălării banilor și a grupărilor de criminalitate organizată care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene se află printre principalele obiective.

Documentul a fost semnat vineri de Laura Kövesi, în calitate de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), și Ying Yong, procurorul general suprem al Republicii Populare Chineze.

Înțelegerea stabilește modalitățile practice prin care EPPO și Procuratura Populară Supremă a Chinei vor coopera în materie judiciară, în limitele cadrelor juridice aplicabile celor două părți.

Corupția și spălarea banilor, printre priorități

Una dintre principalele direcții ale noii cooperări este combaterea grupărilor de criminalitate organizată ale căror activități prejudiciază interesele financiare ale Uniunii Europene.

Înțelegerea vizează, de asemenea, consolidarea colaborării în dosarele privind spălarea banilor și corupția.

O altă componentă importantă privește recuperarea activelor provenite din activități ilegale. Cele două instituții urmăresc creșterea eficienței în identificarea și recuperarea bunurilor și fondurilor ilicite.

Prin urmare, documentul nu creează o nouă instituție comună și nici nu reprezintă un acord politic între Uniunea Europeană și China, ci stabilește mecanisme practice de cooperare între cele două autorități de urmărire penală.

Kövesi și omologul chinez au stabilit și un plan până în 2028

Cooperarea nu se limitează la documentul semnat vineri. EPPO și Procuratura Populară Supremă a Chinei au convenit și asupra unui plan de acțiune pentru perioada 2026-2028.

Potrivit Parchetului European, acesta ar trebui să contribuie la dezvoltarea unor practici eficiente de cooperare în domeniile stabilite de cele două instituții.

Înțelegerea poate avea o importanță deosebită în investigațiile cu componentă transfrontalieră, în special atunci când anchetele privind prejudicierea bugetului european, corupția sau spălarea banilor necesită cooperarea autorităților din jurisdicții diferite.