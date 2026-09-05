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Tetris se delimitează de jocul lansat de Casa Albă și invocă o încălcare a drepturilor de autor

Compania Tetris a anunțat că nu a autorizat Casa Albă să folosească imaginea și proprietatea intelectuală a celebrului joc în „Build the Wall”, jocul lansat online joi de administrația președintelui Donald Trump, și a precizat că analizează o posibilă încălcare a drepturilor de autor.
Tetris se delimitează de jocul lansat de Casa Albă și invocă o încălcare a drepturilor de autor
Sursa foto: Cody Hendrix/White House/dpa -
Petre Apostol
05 sept. 2026, 08:20, Știri externe
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„The Tetris Company nu a fost implicată în crearea jocului «Build the Wall» și nu a autorizat sau licențiat marca ori proprietatea intelectuală Tetris pentru acest joc”, a transmis compania vineri într-un comunicat.

Compania a adăugat că „analizează în prezent situația” și a subliniat că tratează cu maximă seriozitate încălcarea drepturilor de autor.

„La Tetris credem în puterea conexiunii și în apropierea oamenilor, nu în dezbinarea lor”, a transmis compania.

Jocul „Build the Wall”, publicat pe noua secțiune „Arcade” a site-ului oficial al Casei Albe, reproduce elemente vizuale care amintesc de mecanica și grafica jocului Tetris. Instrucțiunile îi îndeamnă pe jucători să „protejeze granița de hoarda care se apropie”.

Mai multe jocuri și materiale promoționale publicate de Casa Albă folosesc imagini asemănătoare unor francize celebre din industria jocurilor video, inclusiv Tetris, Sega, Xbox și Flappy Bird, ceea ce a generat întrebări privind respectarea drepturilor de autor.

Într-un videoclip de promovare, literele logo-ului Sega se transformă în „MAGA”, acronimul sloganului politic „Make America Great Again” („Să facem America măreață din nou”), folosit de Donald Trump încă din campania electorală din 2016.

Casa Albă a apărat lansarea platformei, afirmând că jocurile reprezintă o modalitate inovatoare de a prezenta realizările administrației Trump.

„Această administrație este concentrată pe găsirea unor modalități inovatoare de a spune povestea numeroaselor realizări ale președintelui într-un mod care să rezoneze cu fiecare american”, a transmis Casa Albă.

Platforma „Arcade” a stârnit însă critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care au acuzat mesajele antiimigrație și temele considerate rasiste din unele jocuri.

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