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Statele Unite au doborât 300 de drone la granița cu Mexicul, folosite de cartelurile de droguri

Ministrul mexican al Apărării a clarificat că cele 300 de drone dobărâte de Statele Unite la granița cu Mexicul erau drone comerciale, folosite pentru a cerceta „drumuri deschise, unde nu există prezența autorităților”.
Statele Unite au doborât 300 de drone la granița cu Mexicul, folosite de cartelurile de droguri
Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 06:06, Știri externe
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Vineri, SUA au anunțat că au doborât peste 300 de drone legate de crima organizată de-a lungul graniței cu Mexicul de la începutul anului.

Dronele ar fi legate de cartelurile de droguri

Potrivit AFP, Comandamentul Nordic al SUA, care acoperă Statele Unite și țările vecine, leagă dronele de cartelurile de droguri.

Totuși, nu a fost numit vreun grup anume. De asemenea, nu a specificat dacă doborârile au avut loc pe teritoriul SUA sau Mexic.

„Organizațiile criminale transnaționale folosesc drone pentru a sprijini activități transfrontaliere ilegale. Inclusiv operațiuni de contrabandă și supravegherea forțelor de ordine și a personalului militar”, a declarat el într-un comunicat.

Pentru ce sunt folosite dronele

Ministrul mexican al Apărării a clarificat că acestea sunt drone comerciale folosite pentru a cerceta „drumuri deschise, unde nu există prezența poliției”, potrivit sursei.

Dronele „pur și simplu fac fotografii și le transmit”, a declarat ministrul general Ricardo Trevilla, în timpul conferinței de presă zilnice a președintei Mexicului Claudia Sheinbaum.

Deși a menționat „o coordonare foarte bună”, dar fără a specifica dacă Mexicul a participat la vreuna dintre operațiunile anunțate de Statele Unite, oficialul mexican a indicat că „165 de dispozitive anti-drone” au fost desfășurate de-a lungul frontierei de nord. Astfel, au fost obținute „rezultate bune”,  a continuat acesta.

Comandamentul Nordic al SUA susține că a doborât 100 de drone numai în august. Acesta folosește arme de foc, bruiaje de semnal și lasere, mai arată sursa citată.

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