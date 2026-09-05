Prima pagină » Știrile zilei » Papa Leon se va întâlni cu victime ale abuzurilor sexuale, în timpul vizitei sale în Franța

Papa Leon se va întâlni cu victime ale abuzurilor sexuale, în timpul vizitei sale în Franța

Papa Leon al XIV-lea va primi șapte victime ale abuzurilor sexuale în cadrul Bisericii, în timpul vizitei sale din Franța la sfârșitul lunii. Numărul redus al victimelor cu care se va întâlni Suveranul Pontif este din „dorința Papei de a încuraja dialogul interpersonal”.
Papa Leon se va întâlni cu victime ale abuzurilor sexuale, în timpul vizitei sale în Franța
Ioana Târziu
05 sept. 2026, 05:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Șapte victime vor fi primite” de Papa Leon al XIV-lea pe 27 septembrie la Lourdes, potrivit  Conferinței Episcopilor Franței (CEF), care a justificat acest număr redus prin „dorința Papei de a încuraja dialogul interpersonal”.

Au fost primite zeci de cereri

Potrivit AFP, Biserica a primit aproximativ patruzeci de cereri, potrivit Conferinței Episcopale Franceze (CEF), care a subliniat că va fi o „întâlnire privată ”, deschisă doar persoanelor invitate. 

„Toate comunicările” despre această întâlnire „va fi lăsate la discreția persoanelor însele”, a declarat CEF, adăugând că nu va dezvălui componența grupului.

Cu toate acestea, principalul și originalul grup de victime din Bétharram, la 15 km de Lourdes, a anunțat „cu consternare” că nu vor fi primite.

Purtătorul său de cuvânt, Alain Esquerre, a declarat că „nu știe” dacă printre cele șapte victime primite se numără și foști elevi ai școlii, din afara grupului. 

„Am vrut o abordare colectivă pentru a vorbi în numele tuturor victimelor și a obține două lucruri de la Papă: să recunoaștem rușinea Bisericii și, mai presus de toate, să propunem un plan de acțiune”, a declarat el pentru AFP.

Acest „dispreț instituțional” și acest „joc competitiv al victimizării demonstrează că Biserica nu este încă pregătită să abordeze această problemă sistemică”, a adăugat el. Acesta a denunțat întâlnirile „individuale” și „secrete” menite să „scoată problema din peisaj”.

Un grup „reprezentativ”

Conferința Episcopilor Francezi (CEF) dă asigurări că „printre cei șapte vor exista într-adevăr membri ai unor colective”. A fost explicat că grupul va fi „reprezentativ” din diverse medii: bărbați și femei, minori sau adulți la momentul evenimentelor și dintr-o gamă largă de zone geografice și locații (școli catolice, parohii, ordine religioase etc.).

Exprimându-și „regretul” că nu a fost primit, colectivul Ampaseo (victimele școlilor catolice din vestul Franței) a declarat într-un comunicat de presă că a primit aprobarea CEF pentru a-i oferi Papei, în timpul vizitei, un vitraliu creat de o victimă.

Conferința Episcopilor Francezi (CEF) indică faptul că, împreună cu Conferința Religioșilor și Religioaselor din Franța (Corref), a invitat victimele care nu au putut fi primite „să trimită un mesaj scris în care să prezinte ceea ce ar fi dorit să-i spună Papei”. 

„Toate mesajele vor fi adunate într-o colecție care va fi înmânată Sfântului Părinte”, potrivit CEF. De asemenea, adaugă că este organizată o zi dedicată discuțiilor despre această întâlnire.

Recomandarea video

„România în lumină”: De la sloganul lansat de Nicușor Dan înainte de turul doi al prezidențialelor din 2025, la proiectul Administrației prezidențiale care o are în prim-plan pe Mirabela Grădinaru
G4Media
Petrecere problematică la New York! Vedetele de la US Open, inclusiv Gabriela Ruse, au ajuns în atenția ITIA
GSP.ro
Ion Cristoiu: Cel mai prost cancelar din Istoria Germaniei a pus la cale cea mai proastă diversiune din Istoria Lumii
Gandul
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Cancan
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport
Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace
Libertatea
Gazele naturale se scumpesc din luna septembrie! Cât vor plăti consumatorii și când vin primele facturi
CSID
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia