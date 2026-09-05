Papa Leon se va întâlni cu victime ale abuzurilor sexuale, în timpul vizitei sale în Franța

„Șapte victime vor fi primite” de Papa Leon al XIV-lea pe 27 septembrie la Lourdes, potrivit Conferinței Episcopilor Franței (CEF), care a justificat acest număr redus prin „dorința Papei de a încuraja dialogul interpersonal”.

Au fost primite zeci de cereri

Potrivit AFP, Biserica a primit aproximativ patruzeci de cereri, potrivit Conferinței Episcopale Franceze (CEF), care a subliniat că va fi o „întâlnire privată ”, deschisă doar persoanelor invitate.

„Toate comunicările” despre această întâlnire „va fi lăsate la discreția persoanelor însele”, a declarat CEF, adăugând că nu va dezvălui componența grupului.

Cu toate acestea, principalul și originalul grup de victime din Bétharram, la 15 km de Lourdes, a anunțat „cu consternare” că nu vor fi primite.

Purtătorul său de cuvânt, Alain Esquerre, a declarat că „nu știe” dacă printre cele șapte victime primite se numără și foști elevi ai școlii, din afara grupului.

„Am vrut o abordare colectivă pentru a vorbi în numele tuturor victimelor și a obține două lucruri de la Papă: să recunoaștem rușinea Bisericii și, mai presus de toate, să propunem un plan de acțiune”, a declarat el pentru AFP.

Acest „dispreț instituțional” și acest „joc competitiv al victimizării demonstrează că Biserica nu este încă pregătită să abordeze această problemă sistemică”, a adăugat el. Acesta a denunțat întâlnirile „individuale” și „secrete” menite să „scoată problema din peisaj”.

Un grup „reprezentativ”

Conferința Episcopilor Francezi (CEF) dă asigurări că „printre cei șapte vor exista într-adevăr membri ai unor colective”. A fost explicat că grupul va fi „reprezentativ” din diverse medii: bărbați și femei, minori sau adulți la momentul evenimentelor și dintr-o gamă largă de zone geografice și locații (școli catolice, parohii, ordine religioase etc.).

Exprimându-și „regretul” că nu a fost primit, colectivul Ampaseo (victimele școlilor catolice din vestul Franței) a declarat într-un comunicat de presă că a primit aprobarea CEF pentru a-i oferi Papei, în timpul vizitei, un vitraliu creat de o victimă.

Conferința Episcopilor Francezi (CEF) indică faptul că, împreună cu Conferința Religioșilor și Religioaselor din Franța (Corref), a invitat victimele care nu au putut fi primite „să trimită un mesaj scris în care să prezinte ceea ce ar fi dorit să-i spună Papei”.

„Toate mesajele vor fi adunate într-o colecție care va fi înmânată Sfântului Părinte”, potrivit CEF. De asemenea, adaugă că este organizată o zi dedicată discuțiilor despre această întâlnire.